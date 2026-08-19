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Không thí sinh nào đạt 10 điểm Toán thi lại tốt nghiệp ở chuyên Tuyên Quang

| | Xã hội

Phổ điểm Toán thi lại tốt nghiệp của 326 học sinh Chuyên Tuyên Quang có điểm trung bình 6,24; 58 em dưới 5 điểm, không bài thi nào đạt điểm tối đa 10.

Sáng 19/8, Bộ GD&ĐT công bố điểm và phổ điểm thi lại tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, có 326 thí sinh thi lại môn này.

Theo báo cáo phân tích kết quả lần 2 môn Toán của 326 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, điểm trung bình đạt 6,24, trong khi trung vị là 6,50. Độ lệch chuẩn 1,40 và khoảng tứ phân vị (IQR) là 2,00.

Phổ điểm cho thấy kết quả tập trung chủ yếu trong khoảng từ 5 đến dưới 8 điểm. Đáng chú ý, không có thí sinh nào đạt 10 điểm Toán trong lần thi thứ hai. Có 58 thí sinh, chiếm 17,8%, đạt dưới 5 điểm. Ở chiều ngược lại, 42 thí sinh (12,9%) đạt từ 8 điểm trở lên.

Cụ thể, nhóm 5 đến dưới 6,5 điểm có 101 thí sinh, chiếm 31%; nhóm 6,5 đến dưới 8 điểm có 125 thí sinh, chiếm 38,3%. Như vậy, hai nhóm này chiếm tổng cộng 69,3% số thí sinh.

Biểu đồ phân bố cũng cho thấy điểm số cao nhất nằm dưới mốc 10, trong khi phần lớn kết quả tập trung quanh mức 6-8 điểm.

Phổ điểm môn Toán thi lại tốt nghiệp trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Lớp 12 Toán có điểm trung bình cao nhất

Khi phân tích theo từng lớp, điểm trung bình môn Toán lần 2 có sự chênh lệch khá rõ.

Lớp 12 Toán có điểm trung bình cao nhất, đạt 7,38 điểm, với 34 thí sinh. Tiếp theo là 12 Hóa với 7,04 điểm và 12 Tin với 6,94 điểm.

Các lớp 12 Lý, 12 Anh và 12 Sinh lần lượt có điểm trung bình 6,78; 6,49 và 6,42.

Ở nhóm có điểm trung bình thấp hơn, 12 Văn đạt 5,46 điểm, 12A đạt 5,23 điểm, TDO đạt 4,94 điểm và 12 Sử đạt 4,83 điểm. Riêng lớp TDO có 4 thí sinh.

Như vậy, xét toàn bộ 326 thí sinh, kết quả lần 2 môn Toán có điểm trung bình 6,24 và trung vị 6,50. Số thí sinh dưới 5 điểm vẫn chiếm 17,8%, trong khi nhóm đạt từ 8 điểm trở lên chiếm 12,9%.

Lệ Thu/VTC News

VTC News

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