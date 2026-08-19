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Quốc hội xem xét loạt chính sách lớn về đất đai, nhà ở, bất động sản

| | Xã hội

Trong đợt 2 của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về hàng loạt chính sách quan trọng liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản cùng nhiều dự án luật cấp bách khác.

Sáng nay (19/8), Quốc hội sẽ bước vào đợt 2 của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe các tờ trình, báo cáo về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đợt 2 của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất diễn ra từ ngày 19 – 24/8. Ảnh: Như Ý

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Sau đó, các đại biểu sẽ tiến hành phiên thảo luận tại tổ về 5 nội dung. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản.

Sang ngày 20/8, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tờ trình về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Cả 3 dự án này sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ vào chiều cùng ngày.

Trước đó, toàn bộ nội dung trình Quốc hội trong đợt 2 này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

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