Phú Lê khai quảng cáo 'vống' về sản phẩm Loramen do tin tưởng vợ

Cơ quan điều tra làm việc với Phú Lê.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Phú, tức Phú Lê (SN 1980), Lã Thuý Kiều (vợ Phú Lê, SN 1985, cùng trú phường Hoàng Mai, Hà Nội), Phùng Thị Khanh (SN 1981, trú phường Văn Miếu -Quốc Tử Giám, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, trú phường Bạch Mai, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Thông qua 3 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ. Để che giấu doanh thu, vợ chồng Phú Lê đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỷ đồng. Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

“Vợ đưa sản phẩm thì mình quảng cáo”

Tại cơ quan Công an, khai nhận thêm về việc quảng cáo bán sản phẩm, Phú Lê thừa nhận bản thân chưa tìm hiểu đầy đủ về các sản phẩm, cũng như các giấy tờ công bố liên quan nhưng vẫn thực hiện quảng cáo để bán cho người tiêu dùng. Trong đó có sản phẩm Loramen đã quảng cáo không đúng sự thật, quá sự thật để bán được nhiều hàng, dẫn đến khách hàng không hài lòng.

Vẫn theo lời khai của Phú Lê, bị can thực hiện quảng cáo do tin tưởng vợ. “Vợ đưa sản phẩm cho thì mình quảng cáo”, Phú Lê nói, đồng thời thừa nhận bản thân chưa từng sử dụng những sản phẩm này.

“Khi làm việc với cơ quan chức năng, tôi nhận ra bản thân thiếu hiểu biết”, Phú Lê khai.

Bị can cũng cho biết, những năm gần đây đã không còn tìm cách thu hút lượt like, share trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trước đó, Phú Lê từng sử dụng nhiều chiêu trò để gây chú ý, như ca hát, nhảy múa, diễn hài, thậm chí cãi nhau nhằm thu hút người xem và tăng tương tác trên mạng xã hội.

Lã Thuý Kiều (vợ Phú Lê)

Phú Lê thừa nhận hành vi của mình là sai trái và cho biết bản thân đã nhận thức được việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.