Lã Thuý Kiều, người vợ vừa bị bắt cùng Phú Lê có vai trò gì?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lã Thúy Kiều, Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cùng 2 đồng phạm gồm Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan. Các bị can bị điều tra về các hành vi: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lê Văn Phú (tức Phú Lê) tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Lã Thúy Kiều và vai trò điều hành mạng lưới kinh doanh

Lã Thúy Kiều được biết đến rộng rãi trên không gian mạng là vợ kiêm bạn đồng hành trong các hoạt động kinh doanh của "giang hồ mạng" Phú Lê. Cặp đôi này sở hữu lượng người theo dõi rất lớn trên các nền tảng số nhờ thường xuyên phát trực tiếp để buôn bán các dòng sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và chia sẻ về đời sống cá nhân.

Tuy nhiên, VTC News đưa tin, đằng sau các buổi livestream bán hàng, cơ quan điều tra xác định Lã Thúy Kiều chính là người trực tiếp chỉ đạo, quản lý và vận hành toàn bộ mạng lưới thương mại của nhóm.

Trong khoảng 6 năm qua, Kiều cùng chồng đã đứng ra thành lập 3 công ty, kinh doanh đa dạng các mặt hàng làm đẹp và bồi bổ sức khỏe. Nhóm này liên tục chạy các nội dung quảng cáo thổi phồng công dụng thực tế của sản phẩm trên mạng xã hội nhằm thu hút người mua.

Để che giấu nguồn tiền khổng lồ thu được từ việc bán hàng trên mạng, Lã Thúy Kiều đã chỉ đạo thành lập hàng loạt hộ kinh doanh cá thể, thực hiện kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân nhằm né tránh các nghĩa vụ thuế doanh nghiệp.

Điển hình trong giai đoạn 2021 – 2025, Công ty Thiên Phú do nhóm này điều hành đã thực hiện lượng giao dịch bán hàng rất lớn nhưng kiên quyết không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai đầy đủ doanh thu theo quy định. Tổng số tiền bán hàng hơn 107 tỷ đồng đã được chuyển thẳng vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của Lã Thúy Kiều, Lê Văn Phú và các thành viên trong gia đình mà không hề được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Nhằm hợp thức hóa lượng hàng hóa thực tế đã bán ra ngoài nhưng trên sổ sách vẫn còn tồn kho trên danh nghĩa, Lã Thúy Kiều bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới thu thập thông tin căn cước công dân của bạn bè, người thân để lập khống hàng trăm hóa đơn bán hàng với tổng giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.

Chân dung "giang hồ mạng" Phú Lê với nhiều tiền án

Theo báo Dân Trí, Lê Văn Phú (46 tuổi, quê ở Yên Bái) nổi lên trên mạng xã hội với hình tượng "giang hồ mạng", thường xuyên phô trương hình ảnh đeo nhiều trang sức kim loại màu vàng bản lớn. Người này tự sản xuất và tham gia diễn xuất trong một số MV ca nhạc, phim ngắn chiếu mạng có chủ đề xoay quanh cuộc sống của giới giang hồ để câu view, tạo dựng tầm ảnh hưởng phục vụ cho việc kinh doanh của hai vợ chồng.

Theo hồ sơ từ cơ quan công an công bố vào năm 2020, Phú Lê là đối tượng có nhân thân phức tạp với 2 tiền án và từng phải chấp hành tổng cộng 8 năm tù, bao gồm 6 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tháng 8/2020, Phú Lê cùng 2 đối tượng khác bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích do liên quan đến vụ việc hành hung mẹ và dì của Trần Thị Đào (tức Đào "Chi Lê"). Đến tháng 12/2020, TAND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã đình chỉ vụ án và trả tự do cho Phú Lê sau khi phía người bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố.

Tháng 2/2025, đối tượng tiếp tục bị Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do hành vi dàn dựng các video đánh bạc dưới hình thức "xóc bầu, tôm, cua, cá" rồi phát tán lên không gian mạng nhằm tăng tương tác.

Hiện vụ án liên quan đến vợ chồng Lã Thúy Kiều - Phú Lê đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.