Cạm bẫy “giải hạn online”: Đừng để nỗi sợ thành món mồi béo bở

Theo Công an xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các loại tội phạm trên không gian mạng ngày càng biến tướng với nhiều hình thức tinh vi. Một trong những thủ đoạn nổi lên thời gian gần đây là việc lợi dụng niềm tin tâm linh để trục lợi. Với vỏ bọc là các "cậu", "mẫu", "thầy phong thủy" hay "chuyên gia tử vi", các đối tượng đã thiết lập hàng loạt trang mạng xã hội nhằm tiếp cận, thao túng tâm lý và chiếm đoạt tiền của những nạn nhân.

Phương thức hoạt động phổ biến của các đối tượng là tạo lập các Trang, Hội nhóm trên nền tảng Facebook, TikTok hoặc Zalo, sau đó chạy quảng cáo rầm rộ với nội dung như xem bói miễn phí, soi hạn tử vi, hay làm lễ "cầu an, giải hạn". Để tạo niềm tin, chúng thường xuyên đăng tải các video clip dàn dựng cảnh làm lễ hoành tráng, kèm theo những phản hồi giả mạo từ người dùng khác về việc "hiệu nghiệm ngay sau khi làm lễ".

Khi người dân tìm đến nhắn tin tư vấn, các đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi thao túng tâm lý. Chúng thường dùng những lời lẽ đe dọa, phán rằng nạn nhân hoặc gia đình đang gặp phải "vận hạn lớn", "tai ương sắp ập đến", "có vong theo" hoặc "gia đạo sắp chia rẽ". Nhắm đúng vào tâm lý lo sợ, bất an của người dân khi gia đình gặp khó khăn hay bệnh tật, các đối tượng đưa ra giải pháp duy nhất là phải làm lễ "giải hạn", "cắt duyên âm" hoặc "cầu tài lộc" với chi phí từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản, các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước qua tài khoản ngân hàng để "mua lễ vật", "sắm mã" hoặc "cúng dường". Chúng hứa hẹn sau khi làm lễ xong sẽ gửi bùa hộ mệnh hoặc vật phẩm phong thủy về tận nhà. Nhằm kéo dài thời gian và trục lợi nhiều hơn, chúng liên tục lấy lý do lễ chưa hoàn tất, cần làm thêm các đàn cúng lớn hơn để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Đến khi nạn nhân hết khả năng tài chính hoặc phát hiện ra mình bị lừa, đối tượng liền lập tức chặn mọi liên lạc và xóa các tài khoản mạng xã hội.

Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần chính đáng của quần chúng nhân dân, tuy nhiên việc biến tướng niềm tin thành mê tín dị đoan để lừa đảo là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả và ngăn chặn triệt để loại tội phạm này, Công an xã Đức Hợp, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Trước hết, người dân cần giữ vững tâm lý, tỉnh táo nhận thức rõ ràng về các hoạt động tâm linh. Tuyệt đối không tin, không theo dõi và không chia sẻ các trang mạng xã hội chuyên đăng tải nội dung bói toán, xem số mệnh hay cung cấp dịch vụ "cúng giải hạn" trực tuyến từ những cá nhân không rõ lai lịch, không có địa chỉ thực tế.

Hai là, hết sức cẩn trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Không đăng tải chi tiết ngày tháng năm sinh, hình ảnh gia đình, hoàn cảnh cảnh sống hay những khó khăn, khúc mắc cá nhân lên các diễn đàn công khai. Việc này vô tình cung cấp "nguyên liệu" để các đối tượng lừa đảo nghiên cứu, khai thác và quay lại đe dọa, thao túng tâm lý.

Ba là, thắt chặt quản lý tài chính cá nhân. Tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các "thầy mạng" dưới bất kỳ hình thức nào, dù là đặt cọc, mua vật phẩm phong thủy hay góp chi phí làm lễ. Khi gặp phải khó khăn hay biến cố trong cuộc sống, người dân nên tìm kiếm sự hỗ trợ, tư vấn từ gia đình, chính quyền hoặc các cơ quan chuyên môn uy tín thay vì tìm đến các giải pháp tâm linh mù quáng trên mạng.

Bên cạnh đó, các gia đình cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đặc biệt là phụ nữ, người lớn tuổi và những người đang gặp khủng hoảng tâm lý nâng cao nhận thức trước các cạm bẫy này.

Trường hợp phát hiện các trang mạng có dấu hiệu lừa đảo hoặc bản thân, người thân đã trở thành nạn nhân của chiêu trò "giải hạn tâm linh", người dân cần chủ động lưu lại đầy đủ thông tin giao dịch, tài khoản ngân hàng, tin nhắn trao đổi. Sau đó, nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.