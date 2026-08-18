Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc 2 người đi xe máy bị ô tô bán tải tông văng ở ngã tư đường

| | Xã hội

Trong lúc đang băng qua ngã tư đường, xe máy chở theo 2 người phụ nữ bị xe bán tải tông văng xa nhiều mét. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng.

Video khoảnh khắc xe bán tải tông xe máy, hất văng 2 người phụ nữ tại ngã tư đường.

Trưa 18/8, lãnh đạo Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h sáng 18/8, xe máy chở theo 2 người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm đi qua đường ở ngã tư xóm Phong Lộc (phường Vinh Lộc, Nghệ An). Đúng lúc này, xe ô tô bán tải đi từ hướng khác của ngã tư lao đến tông thẳng vào. Sau cú tông cực mạnh, xe máy và 2 người phụ nữ bị hất văng khoảng 10m.

Vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ bị thương nặng.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân xung quanh đã chạy đến gọi xe cấp cứu đưa các nạn nhân đi viện, đồng thời báo sự việc lên Công an phường Vinh Lộc.

Nhận tin báo, Công an phường Vinh Lộc đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng đơn vị chức năng Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Ngọc Tú

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mà tất cả người đang có tài khoản VNeID cần biết rõ

Thông tin mà tất cả người đang có tài khoản VNeID cần biết rõ Nổi bật

Công an sẽ kiếm tra giao dịch chuyển, nhận tiền của người dân trong trường hợp sau

Công an sẽ kiếm tra giao dịch chuyển, nhận tiền của người dân trong trường hợp sau Nổi bật

VETC và ePass thu phí quản lý tài khoản: Chủ xe có thể hủy liên kết ví

VETC và ePass thu phí quản lý tài khoản: Chủ xe có thể hủy liên kết ví

19:00 , 18/08/2026
Khởi tố giang hồ mạng Phú Lê, Lã Thúy Kiều

Khởi tố giang hồ mạng Phú Lê, Lã Thúy Kiều

18:59 , 18/08/2026
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/8/2026 - XSMB 18/8

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/8/2026 - XSMB 18/8

18:55 , 18/08/2026
Việt Nam có một vị bác sĩ khiến thế giới phải nhắc tên: Góp mặt trong những ca ghép chi làm nên lịch sử

Việt Nam có một vị bác sĩ khiến thế giới phải nhắc tên: Góp mặt trong những ca ghép chi làm nên lịch sử

18:44 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên