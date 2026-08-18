Vợ Phú Lê trực tiếp chỉ đạo "giấu" hơn 107 tỷ đồng doanh thu, lập hàng trăm hóa đơn khống

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều cùng Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan về các tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và phát hành trái phép hóa đơn.

Theo điều tra, Lã Thúy Kiều trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh 3 công ty cùng chồng, trong đó riêng giai đoạn 2021-2025, hơn 107 tỷ đồng doanh thu của Công ty Thiên Phú được chuyển vào các tài khoản cá nhân nhưng không hạch toán vào sổ sách.

Lã Thúy Kiều - Ảnh: CA cung cấp

Cùng chồng thành lập, điều hành 3 công ty

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong khoảng 6 năm, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều cùng thành lập 3 công ty, hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và quảng cáo trên mạng xã hội.

Quá trình điều tra xác định Lã Thúy Kiều là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh tại các công ty này.

Trong số đó, Công ty Thiên Phú được xác định có hoạt động bán hàng nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền bán hàng được xác định là hơn 107 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số tiền này không được phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp mà được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Lã Thúy Kiều, Lê Văn Phú và người thân.

Việc doanh thu không được hạch toán khiến lượng hàng hóa đã bán vẫn được thể hiện trên hệ thống sổ sách là hàng tồn kho.

Hàng trăm hóa đơn được lập để hợp thức hàng tồn kho

Để xử lý lượng hàng đã bán nhưng vẫn đang được ghi nhận là tồn kho, cơ quan điều tra cáo buộc Lã Thúy Kiều đã chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè.

Những thông tin này sau đó được sử dụng để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, việc lập các hóa đơn này nhằm hợp thức hóa lượng hàng hóa đã được bán ra nhưng chưa được phản ánh đầy đủ trong sổ sách kế toán.

Ảnh: VTV

Như vậy, theo thông tin điều tra, dòng tiền từ hoạt động bán hàng không được ghi nhận đầy đủ vào doanh thu của doanh nghiệp, trong khi lượng hàng hóa tương ứng vẫn được thể hiện là hàng tồn kho. Việc sử dụng thông tin của người thân, bạn bè để lập hóa đơn khống được cho là một trong những cách thức được sử dụng để xử lý số hàng này trên giấy tờ.

Từ những tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Lê Văn Phú, Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan.

Các bị can bị điều tra về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và phát hành trái phép hóa đơn.

Trong vụ án, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người cũng như toàn bộ hoạt động kinh doanh, việc quản lý doanh thu, hàng hóa và sử dụng hóa đơn tại các doanh nghiệp liên quan.

Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.