Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng tinh vi, những hình ảnh chứa thông tin cá nhân trở thành dữ liệu mà kẻ xấu tìm cách thu thập để phục vụ các hành vi giả mạo, chiếm đoạt tài sản.

Với việc gửi ảnh giấy tờ thiếu cảnh giác qua mạng xã hội như Zalo, Messenger hoặc các nền tảng mạng xã hội khác, người dân có thể đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp danh tính, chiếm quyền tài khoản hoặc bị lợi dụng thông tin để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Giả danh cán bộ để xin ảnh sổ đỏ

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ để thu thập hình ảnh giấy tờ cá nhân. Đáng chú ý, các đối tượng có thể lợi dụng việc triển khai điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã để tiếp cận, tạo lòng tin và dẫn dụ người dân cung cấp thông tin.

Người dân không nên cung cấp ảnh chụp căn cước công dân, ảnh hai mặt thẻ ngân hàng hoặc các giấy tờ chứa thông tin cá nhân cho người lạ qua Zalo, Messenger. (Ảnh minh hoạ: ANTV)

Theo cơ quan công an, một trong những kịch bản phổ biến là đối tượng giả danh cán bộ địa chính hoặc cán bộ UBND các cấp, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân cần “rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới” nhằm cập nhật dữ liệu sau khi thay đổi địa giới hành chính.

Để khiến nạn nhân lo lắng và nhanh chóng làm theo hướng dẫn, các đối tượng thường liên tục thúc giục thực hiện ngay, đồng thời đưa ra những thông tin sai sự thật như nếu không cập nhật sẽ bị xử phạt, hồ sơ đất đai không được điều chỉnh hoặc gặp khó khăn khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho.

Sau khi tạo được lòng tin, kẻ gian yêu cầu người dân gửi ảnh chụp hoặc bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng cùng các giấy tờ liên quan qua Zalo, Messenger hoặc những ứng dụng nhắn tin khác.

Từ đây, thủ đoạn có thể tiếp tục được mở rộng. Các đối tượng hướng dẫn người dân truy cập đường link được giới thiệu là “cổng dịch vụ công” để kê khai thông tin. Tuy nhiên, đây có thể là website hoặc ứng dụng giả mạo được dựng lên nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Có thể bị yêu cầu cung cấp cả căn cước, thông tin ngân hàng

Không chỉ dừng ở việc lấy thông tin liên quan đến đất đai, trong nhiều trường hợp, nạn nhân còn bị yêu cầu cung cấp ảnh căn cước công dân, ảnh hai mặt thẻ ngân hàng, số tài khoản, mã OTP hoặc chuyển tiền.

Các đối tượng có thể đưa ra nhiều lý do như đóng “phí cập nhật dữ liệu”, “phí xác minh thông tin” hoặc “phí xử lý hồ sơ” để tiếp tục dẫn dụ nạn nhân.

Khi người dân làm theo, thông tin được cung cấp có thể bị kẻ gian lợi dụng để giả mạo danh tính, thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh hoặc bản photo sổ đỏ, căn cước công dân, hai mặt thẻ ngân hàng và các giấy tờ chứa thông tin cá nhân cho người lạ thông qua Zalo, Messenger hay các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, người dân không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn từ số điện thoại hoặc tài khoản không xác định.

Đối với các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện tại UBND xã, phường, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua các cổng dịch vụ công chính thức của Nhà nước.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ mình đang bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên