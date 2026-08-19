13 thí sinh Chuyên Tuyên Quang đạt trên 8 điểm môn tiếng Anh thi lại tốt nghiệp
Kết quả thi lại môn Tiếng Anh của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có điểm trung bình 5,46, trong đó 6,6% thí sinh đạt trên 8 điểm.
- 05-08-2026Thi lại tất cả các môn với 328 thí sinh trường THPT Chuyên Tuyên Quang
- 16-07-2026Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang từng nói gì về 146 điểm 10 Toán trước khi bị khởi tố?
- 14-07-2026Vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Khởi tố 19 bị can để phục vụ công tác điều tra
- 14-07-2026328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được xét tuyển đại học
Bộ GD&ĐT mới công bố báo cáo phân tích thống kê kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2 của thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang .
Đối với môn tiếng Anh có 197 thí sinh tham dự thi với điểm trung bình lần 2 là 5,46 điểm, trung vị 5,25 điểm. Số thí sinh đạt trên 8 điểm là 13 em (chiếm 6,6%), có 65 em có điểm tiếng Anh từ 5 điểm trở xuống.
Đợt thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Trong số 328 thí sinh thuộc diện tổ chức thi lại ban đầu, có 326 thí sinh thực tế tham gia. Hai thí sinh tự do không đăng ký thi lại do đã là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu sử dụng kết quả thi lại để xét tuyển.
VTC News