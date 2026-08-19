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13 thí sinh Chuyên Tuyên Quang đạt trên 8 điểm môn tiếng Anh thi lại tốt nghiệp

| | Xã hội

Kết quả thi lại môn Tiếng Anh của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có điểm trung bình 5,46, trong đó 6,6% thí sinh đạt trên 8 điểm.

Bộ GD&ĐT mới công bố báo cáo phân tích thống kê kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2 của thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang .

Đối với môn tiếng Anh có 197 thí sinh tham dự thi với điểm trung bình lần 2 là 5,46 điểm, trung vị 5,25 điểm. Số thí sinh đạt trên 8 điểm là 13 em (chiếm 6,6%), có 65 em có điểm tiếng Anh từ 5 điểm trở xuống.

Đợt thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Trong số 328 thí sinh thuộc diện tổ chức thi lại ban đầu, có 326 thí sinh thực tế tham gia. Hai thí sinh tự do không đăng ký thi lại do đã là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu sử dụng kết quả thi lại để xét tuyển.

Hoa Trà/VTC News

VTC News

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