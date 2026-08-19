Từ 28/9, VNeID có thể tự động khóa tài khoản trong một số trường hợp: Người dân cần kiểm tra ngay những thông tin này

Từ 28/9, VNeID có thể tự động khóa tài khoản: Người dân cần kiểm tra ngay thông tin này

Câu 1: Theo quy định mới áp dụng từ 28/9, tài khoản VNeID sẽ bị hệ thống tự động khóa trong trường hợp nào liên quan đến số điện thoại?

A. Số điện thoại chưa đăng ký gói cước di động tốc độ cao (4G/5G)

B. Số điện thoại dùng đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ ✓

C. Số điện thoại không phát sinh cước phí trong 3 tháng liên tiếp

D. Số điện thoại đang thực hiện thủ tục chuyển mạng giữ nguyên số

Đáp án đúng: B. Số điện thoại dùng đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ Giải thích: Theo điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 320/2026/NĐ-CP), hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản VNeID nếu phát hiện số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ. Quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường an toàn thông tin, ngăn ngừa hành vi mạo danh, sử dụng sim rác hoặc chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản định danh cá nhân. Do đó, tính chính chủ của số thuê bao di động là điều kiện bắt buộc để duy trì trạng thái hoạt động của tài khoản.

Câu 2: Bên cạnh yếu tố số điện thoại, tài khoản VNeID còn tự động bị khóa hoặc mở khóa khi gắn liền với trạng thái của yếu tố nào?

A. Thẻ căn cước công dân bản vật lý bị mất hoặc hư hỏng

B. Căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc được mở khóa ✓

C. Sổ hộ khẩu điện tử trên cơ sở dữ liệu hết hạn sử dụng

D. Tài khoản ngân hàng liên kết dịch vụ công bị tạm ngưng

Đáp án đúng: B. Căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc được mở khóa

Giải thích: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP), hệ thống định danh thiết lập cơ chế tự động đồng bộ giữa căn cước điện tử và tài khoản định danh điện tử của công dân. Khi căn cước điện tử bị khóa hoặc được mở khóa, tài khoản VNeID tương ứng cũng sẽ tự động chuyển sang trạng thái bị khóa hoặc mở khóa theo. Quy định này bảo đảm tính thống nhất tuyệt đối về dữ liệu pháp lý và an toàn định danh của công dân trong môi trường số.

Từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân trong trường hợp số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ. (Ảnh: Luật Việt Nam)

Câu 3: Việc tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản VNeID đồng bộ với căn cước điện tử nhằm mục đích chính nào?

A. Giảm tải dung lượng lưu trữ trên hệ thống máy chủ quốc gia

B. Đảm bảo tính đồng bộ trạng thái và an toàn định danh cho công dân ✓

C. Bắt buộc người dân phải làm thủ tục đổi sang thẻ căn cước mới

D. Hạn chế người dân đăng nhập tài khoản trên nhiều thiết bị khác nhau

Đáp án đúng: B. Đảm bảo tính đồng bộ trạng thái và an toàn định danh cho công dân Giải thích: Quy định tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản VNeID đồng thời với căn cước điện tử được thiết kế nhằm bảo đảm sự đồng bộ dữ liệu giữa các thành tố định danh của công dân. Khi căn cước điện tử gặp vấn đề pháp lý hoặc bị tạm dừng, việc tự động khóa tài khoản VNeID giúp ngăn chặn các giao dịch điện tử trái phép, bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của người dân. Sự liên thông này phản ánh bước tiến trong quản lý dữ liệu dân cư và hạ tầng định danh quốc gia.

Câu 4: Nghị định 320/2026/NĐ-CP trực tiếp sửa đổi, bổ sung quy định về định danh và xác thực điện tử tại văn bản pháp luật nào?

A. Nghị định 100/2024/NĐ-CP

B. Nghị định 123/2025/NĐ-CP

C. Nghị định 69/2024/NĐ-CP ✓

D. Nghị định 50/2026/NĐ-CP

Đáp án đúng: C. Nghị định 69/2024/NĐ-CP Giải thích: Nghị định 320/2026/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Khoản 1 Điều 8 của Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung các trường hợp hệ thống tự động xử lý khóa hoặc mở khóa tài khoản, áp dụng chính thức từ ngày 28/9/2026. Việc nắm vững văn bản căn cứ giúp công dân và cơ quan chức năng thực thi đúng các quy định an ninh dữ liệu trong giao dịch hành chính điện tử.

Câu 5: Để tránh bị khóa tài khoản VNeID tự động làm gián đoạn các dịch vụ công, người dân cần thực hiện ngay việc gì?

A. Đăng ký thêm một tài khoản VNeID mới bằng số điện thoại dự phòng

B. Kiểm tra và bảo đảm số điện thoại đăng ký VNeID là số chính chủ ✓

C. Đổi ngay sang sử dụng dịch vụ của một nhà mạng viễn thông khác

D. Xóa ứng dụng VNeID trên điện thoại và tiến hành cài đặt lại từ đầu