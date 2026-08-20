Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Văn Chùm SN 1991

Ngày 18/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an xã Tân Phú đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Chùm (sinh năm 1991, thường trú ấp Tân Đông, xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a Bộ luật hình sự.

Thi hành các quyết định tố tụng đối với đối tượng Trần Văn Chùm. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Được biết, Trần Văn Chùm đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Ngày 28/6/2026, Công an xã Tân Phú mời Chùm để kiểm tra chất ma túy trong cơ thể, kết quả dương tính.

Tại cơ quan Công an, Chùm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.