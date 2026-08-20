Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Văn Chùm SN 1991

| | Xã hội

Công an xã Tân Phú phối hợp khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Chùm sau khi người này đang trong diện quản lý sau cai nghiện nhưng tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an xã Tân Phú đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Chùm (sinh năm 1991, thường trú ấp Tân Đông, xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a Bộ luật hình sự.

Thi hành các quyết định tố tụng đối với đối tượng Trần Văn Chùm. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Được biết, Trần Văn Chùm đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Ngày 28/6/2026, Công an xã Tân Phú mời Chùm để kiểm tra chất ma túy trong cơ thể, kết quả dương tính.

Tại cơ quan Công an, Chùm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook

Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook Nổi bật

Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi liên quan đến số điện thoại từ ngày 28/9

Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi liên quan đến số điện thoại từ ngày 28/9 Nổi bật

Hơn 1 năm nghỉ việc, hàng trăm công nhân vẫn 'mòn mỏi' chờ công ty 'trả nợ' BHXH

Hơn 1 năm nghỉ việc, hàng trăm công nhân vẫn 'mòn mỏi' chờ công ty 'trả nợ' BHXH

21:52 , 19/08/2026
Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan shipper giao hàng mà người dân cần biết rõ

Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan shipper giao hàng mà người dân cần biết rõ

21:30 , 19/08/2026
Cảnh sát kiểm tra lúc 2 giờ 30 phút, phát hiện "bí mật" trong ốp điện thoại của một nam thanh niên

Cảnh sát kiểm tra lúc 2 giờ 30 phút, phát hiện "bí mật" trong ốp điện thoại của một nam thanh niên

20:59 , 19/08/2026
Tin mới nhất về thời điểm chấm dứt mưa to đến rất to ở miền Bắc

Tin mới nhất về thời điểm chấm dứt mưa to đến rất to ở miền Bắc

20:38 , 19/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên