Cảnh sát kiểm tra lúc 2 giờ 30 phút, phát hiện "bí mật" trong ốp điện thoại của một nam thanh niên

Công an TP Đồng Nai thông tin, khoảng 2h30' ngày 18/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km1843+100 Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trảng Bom, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ công tác sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi.

Đến khoảng Km1845+200, lực lượng CSGT đã dừng được phương tiện. Qua kiểm tra, người điều khiển xe được xác định là L.H.T. (27 tuổi, ngụ TP. Đồng Nai).

Kiểm tra người và phương tiện, tổ công tác phát hiện trong ốp điện thoại của T. có 1 bịch nylon chứa tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, T. khai nhận chất tinh thể trên là ma túy đá, được cất giấu để sử dụng. Ngoài ra, lực lượng CSGT còn phát hiện 1 bật lửa khò và 1 ống thủy tinh. T. khai các dụng cụ này để sử dụng ma túy.

Tiến hành kiểm tra nhanh, T. cho kết quả dương tính với ma túy đá. Làm việc với lực lượng chức năng, T. khai trước đó đã 3 lần đi cai nghiện ma túy.

Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, bàn giao L.H.T. cùng tang vật cho Công an phường Trảng Bom tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy và các chất kích thích mà pháp luật nghiêm cấm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và an ninh, trật tự trên địa bàn.