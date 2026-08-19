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Phát hiện hộp giấy chứa 4 điện thoại iPhone 17 giữa đường, anh Nguyễn Văn Cường lập tức trình báo Công an: Nam shipper SN 1984 được mời lên làm việc

| | Xã hội

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi nhặt được hộp hàng chứa 4 chiếc iPhone 17 trị giá hơn 132 triệu đồng, một người đàn ông đã chủ động mang toàn bộ tài sản đến Công an xã nhờ xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng 13/8, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1982, trú thôn Kim Sơn, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) đi taxi đến khu vực Thạch Thất, Hà Nội để đưa người thân đi thuê phòng trọ, chuẩn bị nhập học đại học.

Trên đường di chuyển, anh Cường phát hiện một nhân viên giao hàng làm rơi một hộp hàng. Nhận thấy người này không biết mình đã đánh rơi tài sản, anh Cường nhiều lần gọi để thông báo nhưng không được.

Anh Khuất Văn Bắc (đứng giữa, bên trái ảnh) nhận lại tài sản từ anh Nguyễn Văn Cường. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Sau đó, anh Cường mang hộp hàng về nhà để kiểm tra thông tin bên trong, tìm cách liên hệ và trả lại cho người đánh rơi. Khi mở hộp, anh phát hiện bên trong có 4 hộp điện thoại iPhone 17. Qua hóa đơn kèm theo, tổng giá trị số tài sản được xác định là 132,6 triệu đồng.

Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn, hơn nữa được nhặt tại địa bàn Hà Nội, anh Cường đã chủ động mang toàn bộ số tài sản đến Công an xã Bình Xuyên để nhờ hỗ trợ xác minh, tìm chủ sở hữu và chứng kiến việc trao trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Xuyên tiến hành xác minh và xác định người đánh rơi số tài sản là anh Khuất Văn Bắc (SN 1984, trú thôn Đại Đồng, xã Thạch Thất, Hà Nội), hiện là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH Vận tải Nhất Tín tại bưu cục Thạch Thất.

Sau khi xác định được chủ nhân số tài sản, Công an xã Bình Xuyên đã liên hệ, phối hợp với các bên tổ chức trao trả. Sáng 14/8, tại trụ sở Công an xã Bình Xuyên, anh Nguyễn Văn Cường đã trao lại toàn bộ 4 chiếc điện thoại cho anh Khuất Văn Bắc dưới sự chứng kiến của lực lượng công an.

Nhận lại số tài sản bị đánh rơi, anh Bắc bày tỏ sự vui mừng và cảm kích trước hành động trung thực của anh Cường. Việc làm của người đàn ông ở Phú Thọ đã giúp nhân viên giao hàng nhận lại toàn bộ tài sản trị giá hơn 132 triệu đồng, đồng thời lan tỏa câu chuyện đẹp về sự trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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