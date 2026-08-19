Vụ ông Nguyễn Bá Hoan: Phí cấp phép 5 triệu đồng, giám đốc công ty luật thu từ 650 triệu đến 1 tỷ đồng/hồ sơ

"Móc nối" cán bộ chạy cấp giấy phép cho doanh nghiệp

Ngày 19/8, Tòa tiếp tục dành thời gian cho Kiểm sát viên, Luật sư tham gia xét hỏi 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Vụ án này, bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Thành Đô) bị cáo buộc “Môi giới hối lộ”.

Theo truy tố, bị cáo Sơn trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp giấy phép, do doanh nghiệp bị gây khó khăn, kéo dài thời gian nên Sơn đã móc nối với bị cáo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (đều là cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước) để làm trung gian nhận tiền của doanh nghiệp, đưa cho Hưng và Trang “chạy giấy phép trọn gói”.

Bị cáo Sơn thu của các doanh nghiệp số tiền từ 650 triệu đồng đến 1,05 tỷ đồng/hồ sơ, sau đó chi cho Hưng, Trang 400 triệu đồng/hồ sơ cấp mới, 100 triệu đồng/hồ sơ cấp đổi giấy phép.

Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Lâm Sơn đã nhận hơn 11 tỷ đồng/13 hồ sơ, chuyển 4,1 tỷ đồng /11 hồ sơ cho bị cáo Nguyễn Thành Hưng và đưa 1,2 tỷ đồng/3 hồ sơ cho Phan Thị Thu Trang để môi giới cấp 14 giấy phép cho 13 doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Ngoài ra, Sơn còn nộp lệ phí và chi cho một số cá nhân khi kiểm tra tại doanh nghiệp tổng số tiền hơn 250 triệu đồng, còn lại Sơn hưởng lợi 5,9 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Phải đưa tiền để không bị ‘ngâm’ hồ sơ

Tại tòa, bị cáo Sơn thừa nhận cáo buộc, cho rằng số tiền thu của doanh nghiệp không chỉ “lo” riêng hồ sơ mà còn “chi phí” cho một số cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Theo bị cáo Sơn, nhiều năm qua doanh nghiệp muốn được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải "chi một khoản" cho cán bộ thì hồ sơ mới được thông qua. Nếu không, hồ sơ gửi lên Cục sẽ bị ngâm đến hàng năm trời. Thời gian “ngâm” hồ sơ lâu khiến doanh nghiệp chấp nhận bỏ tiền “bôi trơn” để làm nhanh chóng dù hồ sơ không sai sót.

Đáng chú ý, lời khai của Sơn cho thấy số tiền doanh nghiệp phải bỏ ra cho một hồ sơ cao hơn rất nhiều lần so với khoản lệ phí, chi phí theo quy định. Theo Sơn, chi phí quy định để cấp phép một bộ hồ sơ khoảng 5 triệu đồng, nhưng Sơn đã thu từ hơn 650 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng (cao gấp hàng trăm lần).

Sau khi nhận tiền từ doanh nghiệp, bị cáo Sơn cho biết, phải chi theo mức đã thỏa thuận với cán bộ Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước là 400 triệu đồng cho mỗi hồ sơ cấp giấy phép mới và 100 triệu đồng với cấp đổi giấy phép cũ. Mức chi phí này, Sơn khai chính Nguyễn Thành Hưng là người đặt ra. Đến khi làm việc với Phan Thị Thu Trang, bị cáo Sơn cũng chi tương tự.

Chủ tọa hỏi Sơn về cách thức giao nhận tiền, bị cáo khai địa điểm đưa tiền cho cán bộ không cố định, tùy hoàn cảnh. Có lúc Sơn giao tiền tại quán cà phê, nhưng nhiều lần bị cáo đưa đến tận nhà cho Nguyễn Thành Hưng.

Kết thúc xét hỏi, Sơn xác nhận lại với Hội đồng xét xử đã nhận hơn 11 tỷ đồng của doanh nghiệp, lo chi phí hơn 5 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 5,9 tỷ đồng.

Sơn khai số tiền hưởng lợi từ doanh nghiệp được sử dụng cho nhiều khoản, trong đó có chi phí hoạt động của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Thành Đô, trả lương nhân viên…

Trước khi rời bục khai báo, bị cáo Sơn bày tỏ đau xót khi trong vai trò một người làm nghề tư vấn pháp luật lại vi phạm pháp luật. Với hơn 5,9 tỷ đồng hưởng lợi, bị cáo cho biết đã nộp khắc phục toàn bộ trong giai đoạn điều tra.