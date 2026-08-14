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Vụ phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện trường học sau buổi liên hoan: Hé lộ mối quan hệ với giáo viên thể dục SN 1988

| | Xã hội

Công an tỉnh Đắk Lắk xác định một giáo viên có liên quan trực tiếp vụ nữ nhân viên thư viện mất tích, sau khi xảy ra mâu thuẫn tình cảm, người này đã dùng vũ lực khiến nạn nhân tử vong rồi đưa thi thể đi chôn.

Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc chị L.T.M.D. (SN 1987, trú tại thôn Phúc Sen, xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk) mất tích. Qua xác minh, cơ quan công an xác định N.H.L. (SN 1988, trú tại thôn 13, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), giáo viên môn Thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc chị D. mất tích, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Ea Wy triển khai các biện pháp điều tra, xác minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, N.H.L. phát sinh quan hệ tình cảm với chị D., nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh. Thời điểm này, N.H.L. đã có vợ và 2 con. Trong khi đó, chị D. đã ly hôn từ tháng 3/2026 và đang nuôi 2 con gái.

Khoảng 21h ngày 10/8, sau khi tham dự một buổi liên hoan tại trường, N.H.L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể của trường để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận. Theo cơ quan công an, sau đó N.H.L. đã dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, do hoảng loạn và lo sợ hành vi bị phát hiện, N.H.L. tìm cách che giấu bằng cách đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở nhằm xóa dấu vết. Sau đó, N.H.L. đưa thi thể chị D. đến rẫy của mình tại thôn 13, xã Ea Drăng và chôn tại đây.

Theo lời khai ban đầu của N.H.L., nguyên nhân dẫn đến sự việc xuất phát từ mâu thuẫn và ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng và các chứng cứ liên quan để phục vụ điều tra. Cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để xử lý N.H.L. theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan báo chí và người dân khi thông tin về vụ việc cần sử dụng nguồn tin chính thống, bảo đảm khách quan, chính xác; không suy diễn hoặc đưa thêm những nội dung chưa được cơ quan có thẩm quyền xác minh, kết luận.


Theo Nam An

Phụ nữ mới

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