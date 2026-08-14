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Công an Nghệ An tìm người từng ‘điều trị xương khớp’ tại cơ sở Phúc Tâm 8

| | Xã hội

Công an tỉnh Nghệ An thông báo tìm người từng sử dụng dịch vụ, mua gói điều trị tại Cơ sở Phúc Tâm 8 (phường Vinh Hưng), nơi các đối tượng bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Chiều 13/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cơ sở Phúc Tâm 8, số 05 Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ sở này chỉ đăng ký hoạt động spa, xoa bóp, massage, không được cấp phép và không có chức năng khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo dưới danh nghĩa phòng khám chuyên khoa xương khớp, đưa ra những thông tin như “không mổ - không tiêm - không đau”, điều trị bằng công nghệ sóng cao tần, có bác sĩ thăm khám và điều trị dứt điểm đến 95%.

Khi khách hàng đến cơ sở, nhân viên được phân công tư vấn theo kịch bản, giới thiệu các gói điều trị có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, quảng cáo sử dụng máy chiếu sóng cao tần, tiêm huyết tương, “nano canxi” để điều trị bệnh xương khớp.

Thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cơ sở Phúc Tâm 8 của Công an tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thực tế tại cơ sở không có các loại máy móc, thuốc như quảng cáo. Các đối tượng được cho là đã thực hiện xoa bóp, đấm bóp, đắp cao, sử dụng máy đấm, máy xung điện, đèn hồng ngoại và giả tiêm bằng máy pen nhằm tạo cảm giác cho khách hàng đang được điều trị.

Từ tháng 3/2026 đến ngày 19/7/2026, các đối tượng bị cáo buộc đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng, chủ yếu là người cao tuổi đến từ nhiều địa phương trong cả nước.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những người từng đến Cơ sở Phúc Tâm 8, mua các gói điều trị, sử dụng dịch vụ “điều trị bằng máy chiếu sóng cao tần”, tiêm huyết tương, tiêm “nano canxi” hoặc có dấu hiệu bị các đối tượng dùng thủ đoạn trên để chiếm đoạt tài sản, chuyển tiền cho các đối tượng, liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp giải quyết theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An, số 1099 Đại lộ Lê Nin, khối Nghi Phú 7, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Theo Thu Hiền

Tiền Phong

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