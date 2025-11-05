Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện thi thể trên sông, nghi là tài xế taxi tự sát rồi rơi xuống

05-11-2025 - 13:26 PM | Xã hội

Thi thể nghi là tài xế taxi được tìm thấy gần bán đảo Thanh Đa, cách cầu Sài Gòn khoảng 3km.

Sáng nay (5/11), người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Bình Quới (TP.HCM) phát hiện thi thể nam giới trung tuổi nổi trên mặt nước. 

Ban đầu lực lượng chức năng nhận định có thể đây là thi thể của tài xế taxi dùng dao tự gây sát thương ở vùng cổ rồi rơi xuống sông Sài Gòn 2 ngày trước. 

Vị trí phát hiện thi thể nằm cách cầu Sài Gòn khoảng 3km, hướng về hạ lưu, thông tin này được đăng tải trên tờ Tuổi trẻ.

Trước đó, theo thuật lại trên báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 3/11, một người đàn ông điều khiển taxi công nghệ chạy trong làn xe máy trên cầu Sài Gòn, hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi cầu Rạch Chiếc.

Khi đến đoạn giữa cầu, phường Thạnh Mỹ Tây, tài xế dừng xe sát lan can, bước xuống rồi đi bộ ra ngoài. Người này sau đó bất ngờ dùng vật nhọn cứa cổ và rơi xuống sông. Danh tính tài xế được xác định là ông P.H.H. (43 tuổi, ngụ xã Hưng Long).

Phát hiện thi thể trên sông, nghi là tài xế taxi tự sát rồi rơi xuống- Ảnh 1.

Vị trí tài xế taxi công nghệ dùng vật nhọn cứa cổ rồi rớt xuống sông Sài Gòn (Ảnh: Pháp luật TP.HCM).

Chia sẻ với báo Dân trí, người thân của ông H. cho biết, ông H. từng có vợ và 2 người con, nhưng sau đó đã ly hôn. Hiện, người đàn ông này thuê trọ sống một mình tại xã Hưng Long (huyện Bình Chánh cũ).

Trước đây ông H. lái xe tải đường dài, thời gian gần đây chuyển qua chạy taxi công nghệ.

Ngoài ra, họ cũng cho hay, nạn nhân bơi rất giỏi, không nhậu nhẹt, không rượu chè. Thời gian gần đây, do có một số chuyện gia đình không vui khiến ông H. có thay đổi về tâm trạng.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Nổi bật

Tòa án Đức xét xử vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa vì hành vi vu khống, phỉ báng

Tòa án Đức xét xử vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa vì hành vi vu khống, phỉ báng Nổi bật

Bão số 13 có thể giật cấp 17 hoặc hơn nữa sẽ đổ bộ trực tiếp vào những tỉnh, thành nào?

Bão số 13 có thể giật cấp 17 hoặc hơn nữa sẽ đổ bộ trực tiếp vào những tỉnh, thành nào?

12:45 , 05/11/2025
Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội

12:44 , 05/11/2025
Vì sao bão số 13 Kalmaegi dự báo mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17 khi vào Biển Đông?

Vì sao bão số 13 Kalmaegi dự báo mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17 khi vào Biển Đông?

10:54 , 05/11/2025
Tài xế xe khách Đoàn Liên bị hành hung giữa đường vì xuất phát chậm 1-2 phút: 41 giây gây bức xúc

Tài xế xe khách Đoàn Liên bị hành hung giữa đường vì xuất phát chậm 1-2 phút: 41 giây gây bức xúc

10:00 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên