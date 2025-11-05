Phát hiện thi thể trên sông, nghi là tài xế taxi tự sát rồi rơi xuống

Sáng nay (5/11), người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Bình Quới (TP.HCM) phát hiện thi thể nam giới trung tuổi nổi trên mặt nước.

Ban đầu lực lượng chức năng nhận định có thể đây là thi thể của tài xế taxi dùng dao tự gây sát thương ở vùng cổ rồi rơi xuống sông Sài Gòn 2 ngày trước.

Vị trí phát hiện thi thể nằm cách cầu Sài Gòn khoảng 3km, hướng về hạ lưu, thông tin này được đăng tải trên tờ Tuổi trẻ.

Trước đó, theo thuật lại trên báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 3/11, một người đàn ông điều khiển taxi công nghệ chạy trong làn xe máy trên cầu Sài Gòn, hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi cầu Rạch Chiếc.

Khi đến đoạn giữa cầu, phường Thạnh Mỹ Tây, tài xế dừng xe sát lan can, bước xuống rồi đi bộ ra ngoài. Người này sau đó bất ngờ dùng vật nhọn cứa cổ và rơi xuống sông. Danh tính tài xế được xác định là ông P.H.H. (43 tuổi, ngụ xã Hưng Long).

Vị trí tài xế taxi công nghệ dùng vật nhọn cứa cổ rồi rớt xuống sông Sài Gòn (Ảnh: Pháp luật TP.HCM).

Chia sẻ với báo Dân trí, người thân của ông H. cho biết, ông H. từng có vợ và 2 người con, nhưng sau đó đã ly hôn. Hiện, người đàn ông này thuê trọ sống một mình tại xã Hưng Long (huyện Bình Chánh cũ).

Trước đây ông H. lái xe tải đường dài, thời gian gần đây chuyển qua chạy taxi công nghệ.

Ngoài ra, họ cũng cho hay, nạn nhân bơi rất giỏi, không nhậu nhẹt, không rượu chè. Thời gian gần đây, do có một số chuyện gia đình không vui khiến ông H. có thay đổi về tâm trạng.