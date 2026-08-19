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Tin mới nhất về thời điểm chấm dứt mưa to đến rất to ở miền Bắc

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Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin dự báo về đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/8), khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đêm 21/8, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 24/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và và ngày 20/8

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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