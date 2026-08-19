Tin mới nhất về thời điểm chấm dứt mưa to đến rất to ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/8), khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đêm 21/8, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 24/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và và ngày 20/8

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.