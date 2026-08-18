Hà Nội mưa to, có nơi trên 150mm

Hà Nội mưa vừa, mưa to từ đêm 18-8, đề phòng úng ngập. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, Hà Nội có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 20mm; một số nơi mưa to như Phúc Lộc 50,6mm, Thạch Thất 44,3mm.

Ngày 18-8, Hà Nội tiếp tục mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ dịch chậm xuống phía Nam, sau đó hình thành dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến độ cao 5.000m hoạt động mạnh dần, từ đêm 18 đến sáng sớm 20-8, thành phố mưa vừa, mưa to và dông.

Lượng mưa tại khu vực trung tâm, phía Nam và phía Tây thành phố phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; phía Bắc 40-70mm. Từ sáng 20 đến sáng 21-8, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi cao hơn.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước, gây ngập khu dân cư, đô thị và vùng trũng thấp; ách tắc giao thông, giảm tầm nhìn, tăng nguy cơ trơn trượt và tai nạn.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Nchmf

Về thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm 18-8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7h cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6, giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo đến 7h ngày 19-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h, tiếp tục duy trì sức gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 7h ngày 20-8, áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 740km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới; quản lý các phương tiện ra khơi; kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng biết để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Các địa phương giám sát chặt hoạt động của tàu, thuyền, nhất là phương tiện du lịch tại các vịnh, khu vực ven biển và đảo; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình.