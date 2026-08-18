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Khám xét với Đỗ Thị Huỳnh Trang, kẻ lừa thầy cúng 1,7 tỷ đồng

| | Xã hội

CSĐT Công an tỉnh chứng minh được tổng số tiền Trang chiếm đoạt của người đàn ông làm thầy cúng là gần 1,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 17/8/2026 cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Huỳnh Trang về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định, trong thời gian quen biết với ông N, Đỗ Thị Huỳnh Trang biết ông N làm nghề thầy cúng có tiền và hay tin người nên Trang đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cần tiền để lấy hàng, bản thân Trang gây ra tai nạn cho cụ bà ở Đà Nẵng cần tiền để lo cho gia đình bệnh nhân, Trang có nhiều sổ đỏ, Trang sẽ công chứng sang tên cho ông N ...

Ông N tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho bà Trang. Sau khi chiếm đoạt được tiền của ông N, Trang đã sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Đỗ Thị Huỳnh Trang tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Hành vi của Trang được thực hiện trong thời gian dài, một chuỗi hành vi liền kề, liên tục về mặt thời gian; mặc dù trong quá trình làm việc Trang quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi của mình, nhưng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chứng minh được tổng số tiền Trang chiếm đoạt của ông N là gần 1,7 tỷ đồng.

Hành vi của Đỗ Thị Huỳnh Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, năm 2025, Đỗ Thị Huỳnh Trang Tòa án nhân dân khu vực 4 – Quảng Ngãi tuyên án 06 năm tù giam vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đang hoãn thi hành án do đang là lao động duy nhất trong gia đình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo ai là bị hại của Đỗ Thị Huỳnh Trang thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; Điều tra viên Nguyễn Cao Trường, SĐT: 0986.182.745 để được liên hệ giải quyết.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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