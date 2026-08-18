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Khởi tố người đàn ông SN 1969 sau khi mua 11 hóa đơn

| | Xã hội

Bị can Hoàng Văn Dương bị khởi tố để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (sinh năm 1969, trú phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố Hoàng Văn Dương SN 1969 liên quan đến 11 hóa đơn tổng số tiền 165.428.818 đồng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạ tquyết định khởi tố bị can Hoàng Văn Dương (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Theo kết quả điều tra, trong thời gian thi công sửa chữa Cửa hàng số 03 Vịnh Tre, tỉnh An Giang, gồm các hạng mục như sơn tường, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, thoát nước, nhà vệ sinh…, Hoàng Văn Dương mua hàng hóa nhỏ lẻ từ các hộ kinh doanh quanh khu vực, do không có hóa đơn xuất nên Dương đã tìm nguồn mua hóa đơn GTGT khống.

Từ tháng 07/2023 đến tháng 10/2023, Hoàng Văn Dương đã mua tổng cộng 11 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Ngọc Hùng Dũng AG, MST 1602170057, thuộc khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (nay là phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) do ông Phạm Ngọc Liềm làm Giám đốc với tổng số tiền 165.428.818 đồng (tiền mua 11 hóa đơn là 9.157.964 đồng).

Trước đó, ông Liềm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, Tòa án nhân dân khu vực 9 tuyên án 2 năm tù giam về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và hiện Liềm cũng đang là bị can trong một vụ án khác do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thụ lý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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