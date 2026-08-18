Danh sách 12 phường mới của tỉnh Bắc Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh như sau:

STT Phường thành lập Thành lập trên cơ sở Các đơn vị hành chính giáp ranh 1 Yên Phong Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Yên Phong Tam Đa, Tam Giang, Tam Sơn, Tiên Du, Văn Môn, Xuân Cẩm và Yên Trung 2 Tiên Du Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Tiên Du Đại Đồng, Liên Bão, Tam Đa, Tam Sơn, Võ Cường và Yên Phong 3 Chi Lăng Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Chi Lăng Bồng Lai, Đông Cứu, Mão Điền, Nam Sơn, Phương Liễu và Tân Chi 4 Phù Lãng Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Phù Lãng Cảnh Thụy, Cao Đức, Đào Viên, Đồng Việt, Nhân Thắng, Yên Dũng và TP Hải Phòng 5 Lương Tài Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Lương Tài Gia Bình, Lâm Thao, Nhân Thắng, Trung Chính và Trung Kênh 6 Gia Bình Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Gia Bình Đại Lai, Đông Cứu, Lâm Thao, Lương Tài, Mão Điền, Nhân Thắng và Trạm Lộ 7 Nhân Thắng Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Nhân Thắng Cao Đức, Đại Lai, Đào Viên, Gia Bình, Lương Tài, Phù Lãng và Trung Kênh 8 Hiệp Hòa Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Hiệp Hòa Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Ngọc Thiện, Tự Lạn, Vân Hà, Xuân Cẩm và Yên Trung 9 Bố Hạ Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Bố Hạ Đồng Kỳ, Kép, Phúc Hòa, Tiên Lục, Yên Thế và tỉnh Lạng Sơn 10 Lạng Giang Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Lạng Giang Bảo Đài, Kép, Mỹ Thái, Tân Dĩnh và Tiên Lục 11 Kép Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Kép Bảo Đài, Bố Hạ, Lạng Giang, Tiên Lục và tỉnh Lạng Sơn 12 Lục Nam Nguyên trạng diện tích và dân số của xã Lục Nam Bảo Đài, Bắc Lũng, Đông Phú, Nghĩa Phương, Phượng Sơn và Tân Dĩnh

Nghị quyết nêu rõ sau khi thành lập các phường, tỉnh Bắc Ninh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.

Một góc tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Hà Quân)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, tổ chức hữu quan sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính mới được thành lập được đổi tên để hoạt động với tên gọi mới kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đang xem xét đề nghị của Chính phủ về việc thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh.

Chính phủ đề xuất thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích, dân số và các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có diện tích tự nhiên 4.713,75km², quy mô dân số 3.989.623 người.

Theo đề xuất, nghị quyết thành TP Bắc Ninh khi được thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 20/9.