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Thi hành lệnh bắt tạm giam môi giới đất đai Trần Hoàng Vũ SN 1969

| | Xã hội

Trần Hoàng Vũ SN 1969 đã lừa đảo bán cho người có nhu cầu các suất tái định cư không có thật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hoàng Vũ (SN 1969, ngụ Khóm 5, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Lưu Ngọc Nghĩa, Phạm Văn Khánh và Phạm Văn Liệt cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc bán suất tái định cư tại Khu đô thị Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Cà Mau.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trần Hoàng Vũ cùng Phạm Văn Khánh thỏa thuận tìm người có nhu cầu mua suất tái định cư, đồng thời tìm các hộ dân có đất bị thu hồi để mua lại hồ sơ thu hồi đất. Sau đó, các đối tượng sử dụng những hồ sơ này để bán cho người có nhu cầu các suất tái định cư không có thật.

Bằng thủ đoạn trên, Trần Hoàng Vũ và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 3,42 tỷ đồng của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

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