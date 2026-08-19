Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan shipper giao hàng mà người dân cần biết rõ

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và kịp thời ngăn chặn một vụ việc lừa đảo với kịch bản hết sức mới mẻ. Nạn nhân là chị T.T.P nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng. Kẻ này thông báo rằng trước đó đã vô tình gửi nhầm số tài khoản của công ty chuyển phát cho chị thanh toán và khẩn khoản nhờ chị hỗ trợ gửi khiếu nại để công ty hoàn lại tiền, sau đó mới nộp lại về kho. Bằng giọng điệu chân thật và lý do hợp tình hợp lý, đối tượng lừa đảo đã dễ dàng lấy được sự đồng cảm và tin tưởng bước đầu của nạn nhân.

Trang Facebook giả mạo đơn vị giao hàng hướng dẫn chị P. để "hỗ trợ hoàn tiền" (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Để đưa con mồi vào tròng, nạn nhân được hướng dẫn truy cập vào một trang Facebook giả mạo có tên y hệt đơn vị chuyển phát uy tín. Chỉ vài phút sau khi gửi nội dung khiếu nại, một đồng bọn khác lập tức gọi điện, xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng và yêu cầu chuyển sang ứng dụng nhắn tin để hướng dẫn các bước nhận lại tiền. Chúng gửi cho nạn nhân một dãy số được gắn mác là "mã xác nhận hoàn tiền" và thúc giục chị mở ứng dụng ngân hàng để nhập dãy số này. Rất may mắn, ngay trước khi hoàn tất thao tác, chị P. đã tinh ý phát hiện ứng dụng hiển thị lệnh chuyển khoản số tiền lên tới hơn 28 triệu đồng thay vì mã xác nhận như lời dụ dỗ. Nhận thấy sự bất thường, chị lập tức dừng giao dịch và đến thẳng cơ quan công an trình báo.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự tuyên truyền, hướng dẫn chị P. nhận diện phương thức, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Phòng CSHS xác định đây là phương thức giả danh shipper và nhân viên đơn vị chuyển phát nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này được chuẩn bị kỹ lưỡng, với nhiều đối tượng tham gia và mỗi người đảm nhận một vai khác nhau.

Các đối tượng không yêu cầu chuyển tiền ngay từ đầu mà tạo dựng tình huống "hỗ trợ lấy lại tiền chuyển nhầm", khiến nạn nhân tin rằng mình đang được giúp đỡ chứ không phải bị lừa đảo...

Cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác tối đa trước các cuộc gọi từ người xưng là shipper yêu cầu hỗ trợ hoàn tiền, gửi khiếu nại hoặc yêu cầu thao tác trên ứng dụng ngân hàng. Bất cứ khi nào nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không nhập các mã số lạ vào ứng dụng tài chính và chủ động liên hệ với tổng đài chính thức của đơn vị vận chuyển hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh rơi vào bẫy của tội phạm công nghệ cao.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên