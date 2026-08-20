Dòng người xuống phố mừng tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt về bán kết lượt về , hàng nghìn cổ động viên ở đổ ra đường ăn mừng. Cờ đỏ sao vàng phủ kín nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, tiếng reo hò, kèn và còi xe vang lên đến gần nửa đêm.

TIN MỚI VIDEO: Cổ động viên Hà Nội ‘đi bão’ mừng Việt Nam thắng Malaysia. Ngay sau khi trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia kết thúc, hàng nghìn người hâm mộ đổ về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Cờ đỏ sao vàng tung bay quanh khu vực đài phun nước, tiếng reo hò và những bài hát cổ vũ đội tuyển vang lên giữa đêm. Càng về khuya, không khí tại khu vực hồ Hoàn Kiếm càng náo nhiệt. Nhiều cổ động viên khoác áo đội tuyển, quấn cờ Tổ quốc, thổi kèn và ghi lại khoảnh khắc ăn mừng. Một số cổ động viên đốt pháo sáng giữa đám đông, khiến khu vực trung tâm Hà Nội rực sáng trong đêm. Nhiều cổ động viên mang cờ Tổ quốc, hô vang “Việt Nam”, bấm còi xe khi di chuyển qua Hầm Kim Liên. Những đoàn xe nối dài khiến khu vực này đông nghịt người và phương tiện.. Trên phố Đinh Tiên Hoàng, từng đoàn xe mang theo cờ đỏ sao vàng nối nhau di chuyển. Tiếng còi xe, tiếng kèn và tiếng reo hò vang khắp khu vực hồ Hoàn Kiếm. Dòng người “đi bão” kéo dài đến gần nửa đêm. Cờ Tổ quốc liên tục tung bay giữa dòng phương tiện trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Nhiều người đứng hai bên đường theo dõi, chụp ảnh và hòa vào dòng cổ động viên ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Chiến thắng 2-0 trước Malaysia đưa tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan. Giữa đêm Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng, người hâm mộ tiếp tục hò reo, gửi kỳ vọng vào trận đấu cuối cùng của hành trình chinh phục ngôi vô địch.