Thông tin quan trọng liên quan bảo hiểm, tất cả người dân chú ý

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Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác.

Công an Thành phố Đà Nẵng ngày 20/8/2026 cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo người dân về thủ đoạn các đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) gọi điện, nhắn tin để thu thập thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng chính sách, thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT để tiếp cận người dân. Một trong những thủ đoạn được sử dụng là giả danh nhân viên BHXH gọi điện thông báo thực hiện khảo sát mức độ hài lòng hoặc cập nhật thông tin năm 2026.

Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân điền biểu mẫu, truy cập đường link hoặc cung cấp các thông tin cá nhân với lý do phục vụ công tác khảo sát, cập nhật dữ liệu. Từ những thông tin ban đầu này, đối tượng có thể tiếp tục khai thác thêm các dữ liệu bảo mật, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm

Một thủ đoạn khác là các đối tượng thông báo thẻ BHYT của người dân bị lỗi, chưa cập nhật dữ liệu hoặc đã hết hạn. Để tạo tâm lý lo lắng, sợ ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh, đối tượng yêu cầu người dân thực hiện các bước như “chuyển định danh điện tử”, nộp lệ phí hoặc cài đặt ứng dụng để cập nhật, gia hạn thẻ BHYT.

Đáng chú ý, trong quá trình trao đổi, đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, số tài khoản hoặc các thông tin bảo mật khác. Thậm chí, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng lạ vào điện thoại với lý do hỗ trợ cập nhật thông tin, gia hạn thẻ.

Nếu làm theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản ngân hàng hoặc mất tiền trong tài khoản. Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi các đối tượng thường đánh vào tâm lý lo lắng của người dân trước nguy cơ bị gián đoạn quyền lợi BHXH, BHYT, từ đó khiến nạn nhân mất cảnh giác và thực hiện theo yêu cầu.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng và các thông tin bảo mật cho bất kỳ người nào qua điện thoại; không chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ BHXH; không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu bất thường liên quan đến BHXH, BHYT, người dân cần bình tĩnh xác minh thông tin qua các kênh chính thức; tuyệt đối không thực hiện giao dịch, cung cấp thông tin hoặc làm theo hướng dẫn của các đối tượng nghi vấn.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lưu ý, người dân không nên vì lo mất quyền lợi BHXH, BHYT mà vội vàng làm theo hướng dẫn của người lạ. Chỉ một mã OTP được cung cấp hoặc một lần cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc cũng có thể tạo điều kiện để các đối tượng chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu cá nhân và tài sản.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ mình trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

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