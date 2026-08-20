Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 7.653.000 đồng vào lúc 10 giờ 7 phút

Ngày 15/8 vừa qua, Công an phường Đồng Xoài đã nhận được Thư cảm ơn của chị Sơn Thị Thu Trúc, SN 2000, trú xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai gửi đến bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tâm, nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đồng Xoài trong việc hỗ trợ chị nhận lại số tiền hơn 7,6 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trong Thư cảm ơn, chị Sơn Thị Thu Trúc viết: Khoảng 10 giờ 7 phút ngày 10/7, trong lúc đang làm việc tại Công ty, chị thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng Sacombank của mình sang tài khoản ngân hàng MB cũng đứng tên mình.

Tuy nhiên, trong quá trình nhập thông tin, do sơ suất, chị Trúc đã nhập nhầm số tài khoản người nhận và chuyển số tiền 7.653.000 đồng vào tài khoản của một người khác.

Khi phát hiện sự việc, chị Trúc đã trình báo và nhờ cơ quan Công an hỗ trợ. Với tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ, cán bộ Công an phường Đồng Xoài đã tiếp nhận thông tin, khẩn trương tiến hành xác minh, tìm chủ tài khoản nhận nhầm và phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ chị Trúc nhận lại đầy đủ số tiền.

Đến ngày 12/8, số tiền 7.653.000 đồng đã được trao trả đầy đủ cho chị Sơn Thị Thu Trúc.

Trong thư cảm ơn, chị Trúc bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đồng Xoài. Chị cho rằng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an không chỉ giúp chị nhận lại tài sản mà còn củng cố niềm tin, sự quý trọng của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Chị Trúc gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đồng Xoài, đồng thời kính chúc lực lượng Công an nhân dân luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh, trật tự và luôn là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.

Việc hỗ trợ người dân nhận lại tài sản chuyển nhầm tuy là một công việc cụ thể, nhưng thể hiện rõ tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", ý thức trách nhiệm và thái độ tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đồng Xoài trong thực hiện nhiệm vụ. Những việc làm thiết thực, gần gũi với Nhân dân góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, tên ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch, nhằm hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Công an thành phố Đồng Nai