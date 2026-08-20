Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh niên chạy xe máy, "làm xiếc" trước mặt cảnh sát giao thông: Cái kết!

| | Xã hội

Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy điện lạng lách, đánh võng và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, nam thanh niên còn được xác định dương tính với ma túy.

Khoảng 9 giờ ngày 18/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 31 và các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc địa bàn xã Lục Nam, Tổ CSGT Lục Nam phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Mặc dù lực lượng CSGT đã bật đèn, còi tín hiệu và liên tục yêu cầu dừng phương tiện, nam thanh niên vẫn không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Người này di chuyển qua nhiều tuyến đường trong khu dân cư, ra Quốc lộ 31 rồi tiếp tục chạy vào đường liên thôn. Sau đó, nam thanh niên điều khiển phương tiện vào một nhà dân trên tuyến đường từ Quốc lộ 31 đi Trường Trung học phổ thông Phương Sơn.

Thanh niên lạng lách, đánh võng trước mặt Cảnh sát giao thông.

Tổ công tác đã kịp thời tiếp cận, xác định người điều khiển là V.D.T., sinh năm 2007, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Tiến hành kiểm tra chất ma túy trong cơ thể, lực lượng chức năng xác định V.D.T. dương tính với ma túy.

Tổ CSGT Lục Nam sau đó đã lập biên bản đối với V.D.T. với nhiều hành vi vi phạm, gồm: điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; lạng lách, đánh võng nhưng không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu...Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm trên là 24 triệu đồng.

(Nguồn Cảnh sát Giao thông tỉnh Bắc Ninh)

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin quan trọng liên quan bảo hiểm, tất cả người dân chú ý

Thông tin quan trọng liên quan bảo hiểm, tất cả người dân chú ý Nổi bật

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9 Nổi bật

XSMN 20/8 - Kết quả XSMN hôm nay thứ Năm ngày 20/8/2026

XSMN 20/8 - Kết quả XSMN hôm nay thứ Năm ngày 20/8/2026

18:00 , 20/08/2026
Kiểm tra căn nhà hoang, công an bắt Vũ Thùy Mạnh SN 1982

Kiểm tra căn nhà hoang, công an bắt Vũ Thùy Mạnh SN 1982

17:37 , 20/08/2026
Mỗi địa điểm sẽ có mã định danh 12 chữ số, hiển thị trên VNeID

Mỗi địa điểm sẽ có mã định danh 12 chữ số, hiển thị trên VNeID

17:05 , 20/08/2026
Công an kiểm tra Titan Club lúc 0h, khám xét, tạm giữ hình sự Lê Trí Linh

Công an kiểm tra Titan Club lúc 0h, khám xét, tạm giữ hình sự Lê Trí Linh

16:50 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên