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Công an kiểm tra Titan Club lúc 0h, khám xét, tạm giữ hình sự Lê Trí Linh

| | Xã hội

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi cư trú của Linh tại địa chỉ Số 43/5 đường Đoàn Thị Nghiệp, Khu phố 12, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 20/8/2026 cho biết, lực lượng chức năng mới đây đã kiểm tra Công ty TNHH ăn uống giải trí 268 Titan Club ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, phát hiện 17 người dương tính với ma túy, trong đó có 1 đối tượng được xác định có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, khoảng 0 giờ, ngày 19/8/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Đạo Thạnh kiểm tra Công ty TNHH ăn uống giải trí 268 Titan Club trên đường Phạm Thanh.

Thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở có 31 khách và 10 nhân viên. Lực lượng Công an tiến hành test nhanh đối với các trường hợp có mặt và phát hiện 17 người dương tính với chất ma túy, trong đó 3 nữ.

Lực lượng chức năng phát hiện 17 đối tượng dương tính với ma túy tại địa điểm giải trí 268 Titan Club - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định trong số các đối tượng có Lê Trí Linh, sinh năm 2003, ngụ ấp Bình Định, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi cư trú của Linh tại địa chỉ Số 43/5 đường Đoàn Thị Nghiệp, Khu phố 12, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp và thu giữ nhiều gói nylon chứa ma túy; 17 viên ma túy và nhiều tang vật khác có liên quan đến việc sử dụng ma túy. Lê Trí Linh khai nhận số ma túy trên là do Linh mua về chia nhỏ để bán để thu lợi.

Đối tượng Lê Trí Linh - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thu giữ các tang vật có liên quan, tiến hành tạm giữ hình sự Lê Trí Linh để điều tra về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

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