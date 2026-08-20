Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

XSTN 20/8 - Kết quả xổ số Tây Ninh thứ Năm 20/8/2026

| | Xã hội

XSTN 20/8, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 20/8/2026, xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 20/8/2026, xổ số Tây Ninh 20/8.

Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 20/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 20/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 20/8/2026.

Xem lại KQXSTN các kỳ trước

- XSTN 13/8/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 13/8/2026 có giải đặc biệt là 809580 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 13/8/2026.

- XSTN 6/8/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 6/8/2026 có giải đặc biệt là 241657 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 6/8/2026.

- XSTN 30/7/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 30/7/2026 có giải đặc biệt là 050416 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 30/7/2026.

- XSTN 23/7/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 23/7/2026 có giải đặc biệt là 656393 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 23/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam như sau:

- Thứ 2: Do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Do Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Do Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay 20/8/2026 tại Tây Ninh trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Linh Nga/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có lương hưu chú ý quy định mới từ ngày 28/9

Tất cả người dân có lương hưu chú ý quy định mới từ ngày 28/9 Nổi bật

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9 Nổi bật

Từ mai, Hà Nội cấm 2 LOẠI PHƯƠNG TIỆN trên một tuyến phố đông đúc vào giờ cao điểm: Người dân cần đặc biệt lưu ý

Từ mai, Hà Nội cấm 2 LOẠI PHƯƠNG TIỆN trên một tuyến phố đông đúc vào giờ cao điểm: Người dân cần đặc biệt lưu ý

16:28 , 20/08/2026
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới

16:00 , 20/08/2026
Một thay đổi đáng chú ý trong mùa đông năm nay: Rét đậm, rét hại có thể đến muộn, số ngày rét buốt giảm

Một thay đổi đáng chú ý trong mùa đông năm nay: Rét đậm, rét hại có thể đến muộn, số ngày rét buốt giảm

15:38 , 20/08/2026
Thông tin quan trọng liên quan bảo hiểm, tất cả người dân chú ý

Thông tin quan trọng liên quan bảo hiểm, tất cả người dân chú ý

15:20 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên