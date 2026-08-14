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Miền Bắc sắp đón đợt mưa to đến rất to trong 4 ngày liên tiếp

| | Xã hội

Đợt mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ kéo dài từ khoảng đêm 17/8 đến khoảng ngày 20-21/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (14/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày mai, nắng nóng sẽ chấm dứt tại khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên, nắng nóng diện rộng trên khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 18/8.

Theo dự báo, từ đêm 16-17/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng đêm 17/8 đến khoảng ngày 20-21/8 Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa to đến rất to trong 4 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Văn Hóa).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và và ngày 15/8

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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