Khám xét cửa hàng giày dép, khởi tố ông chủ Phạm Văn Tân SN 1983

Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tân (sinh năm 1983), chủ Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân, về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Công an kiểm tra hộ kinh doanh đang bày bán nhiều sản phẩm giày, dép có gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Cần Thơ về đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra, khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân, địa chỉ số 103 đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán nhiều sản phẩm giày, dép có gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan Công an đã tạm giữ 1.520 sản phẩm giày, dép mang các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như POLO, CHANEL, Louis Vuitton, adidas, GUCCI, CROCS, BURBERRY, DIOR, Versace, Lacoste, NIKE, HERMÈS…

Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Hình ảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Văn Tân, chủ Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Qua làm việc, Phạm Văn Tân khai nhận Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân có hoạt động mua bán các sản phẩm giày, dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng giá trị hàng hóa hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và tính hợp pháp của hàng hóa trước khi mua bán, lưu thông; không vì lợi nhuận mà kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.