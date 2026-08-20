Hai kịch bản đổ bộ của áp thấp nhiệt đới, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới. Trục của dải hội tụ nhiệt đới này đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực của Bắc Trung Bộ.

“Với đặc điểm duy trì hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, di chuyển chậm, trong khi trường dòng dẫn quy mô lớn và tương tác với các hệ thống thời tiết xung quanh còn thay đổi, vì vậy, các mô hình dự báo đến thời điểm hiện tại vẫn có sự phân tán nhất định về quỹ đạo, cường độ và khu vực ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền.

Theo số liệu hiện tại thì có 2 nhóm kịch bản rủi ro thiên tai chính”, cơ quan khí tượng cho hay.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, kịch bản 1 cũng là kịch bản có khả năng cao (60-70%), áp thấp nhiệt đới sau khi vào Vịnh Bắc Bộ, di chuyển chậm, khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, di chuyển lên phía Bắc và đổ bộ vào khu vực ven biển Đông Bắc Bộ.

Kịch bản này khiến mưa lớn tại Bắc Bộ gia tăng trở lại từ 21/8 và tập trung ở khu vực phía Đông của Bắc Bộ. Trong đó, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh mưa to đến rất to.

Kịch bản 2 được nhận định là kịch bản cực đoan về mưa , có xác suất xảy ra khoảng 30-40%. Sau khi vào vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành bão, áp thấp nhiệt đới/bão tiếp tục đi chậm về phía Tây và đổ bộ vào khu vực phía Nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ rồi suy yếu. Kịch bản này sẽ gây mưa to đến rất to tại phía đông Bắc Bộ, cao điểm từ 22-25/8.

Theo cơ quan khí tượng, các kịch bản này sẽ còn thay đổi khi áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu vào vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày tới. Vì thế, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tình hình thiên tai, gió mạnh, mưa dông trên Biển Đông trong các bản tin tiếp theo của cơ quan khí tượng thuỷ văn.