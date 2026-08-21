Tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội chú ý việc cần làm trước ngày 1/9

Từ ngày 1/9/2026, số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân (CCCD) sẽ được sử dụng thay cho mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) trong quá trình quản lý và tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đây là nội dung đã được cơ quan BHXH Việt Nam thông báo nhằm đồng bộ dữ liệu quản lý theo thông tin dân cư, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong tra cứu và thực hiện các giao dịch liên quan.

Việc chuyển đổi này là thay đổi về phương thức định danh, không làm ảnh hưởng đến quá trình tham gia, thời gian đóng hay quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên, người tham gia và đơn vị sử dụng lao động vẫn cần chủ động rà soát thông tin để bảo đảm dữ liệu được đồng bộ chính xác trước thời điểm áp dụng.

Dùng số định danh cá nhân thay mã số BHXH từ ngày 1/9/2026

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Theo nội dung thông báo, từ ngày 1/9/2026, số định danh cá nhân/CCCD sẽ được sử dụng thay cho mã số BHXH của người tham gia. Cùng với đó, mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN cũng được chuyển đổi, thay thế bằng bộ mã quản lý mới trên các phần mềm nghiệp vụ của ngành BHXH.

Như vậy, từ mốc thời gian này, việc định danh người tham gia sẽ dựa trên số định danh cá nhân hoặc CCCD thay vì mã số BHXH riêng như trước. Một điểm đáng chú ý là người tham gia và đơn vị không phải thực hiện thủ tục hành chính nếu thông tin cá nhân, thông tin đơn vị đã đầy đủ, chính xác và đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc chuyển đổi được thực hiện theo hình thức tập trung và tự động trên hệ thống, theo quy trình từ cơ quan BHXH đến khâu chuyển đổi dữ liệu và đồng bộ trên phần mềm quản lý. Điều này giúp giảm bớt thao tác trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời hạn chế phát sinh thêm hồ sơ không cần thiết.

Nhiều người lao động lo ngại việc thay đổi mã định danh có thể ảnh hưởng đến quá trình tham gia và thụ hưởng chế độ. Tuy nhiên, nội dung thông báo cho thấy quyền lợi của người tham gia được bảo đảm và không thay đổi.

Cụ thể, các nội dung vẫn được giữ nguyên gồm: lịch sử hồ sơ, quá trình tham gia, thời gian đóng và quyền lợi hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Việc sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số BHXH chỉ là thay đổi cách thức quản lý dữ liệu, không làm mất quá trình đã tham gia trước đó.

Trong thời gian chuyển tiếp, hệ thống vẫn hỗ trợ tra cứu bằng cả mã số BHXH cũ và số định danh cá nhân/CCCD mới, qua đó bảo đảm việc giải quyết chế độ, chính sách và giao dịch điện tử không bị gián đoạn.

Người lao động cần chủ động kiểm tra thông tin trước 1/9/2026

Để tránh sai lệch dữ liệu khi chuyển đổi, người tham gia cần chủ động kiểm tra thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT, ứng dụng VssID và các dữ liệu liên quan.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Những thông tin cần rà soát gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân/CCCD. Đây là những trường dữ liệu quan trọng để xác thực và đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư.

Ngoài ra, người lao động cũng nên kiểm tra lại quá trình đóng BHXH trên VssID để bảo đảm dữ liệu tham gia đã được ghi nhận đầy đủ, chính xác. Việc kiểm tra sớm sẽ giúp phát hiện sai sót kịp thời, tránh tình trạng đến khi nghỉ việc hoặc làm hồ sơ hưởng chế độ mới phát hiện dữ liệu chưa khớp.

Nếu thông tin chưa đúng, người tham gia cần liên hệ đâu?

Trường hợp thông tin chưa đúng, chưa có hoặc chưa được xác thực số định danh cá nhân/CCCD với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người tham gia cần liên hệ để được hướng dẫn cập nhật.

Đối với người lao động đang tham gia BHXH qua đơn vị sử dụng lao động, cần liên hệ đơn vị sử dụng lao động để phối hợp điều chỉnh thông tin hoặc tự cập nhật online trên máy tính hoặc điện thoại qua ứng dụng VssID.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện hoặc người đang hưởng chế độ, cần liên hệ cơ quan BHXH để được hỗ trợ cập nhật dữ liệu hoặc tự cập nhật online trên máy tính hoặc điện thoại qua ứng dụng VssID.

Việc rà soát và điều chỉnh nên được thực hiện trước ngày 1/9/2026 để bảo đảm thông tin đã sẵn sàng khi chính thức áp dụng phương thức định danh mới.

Đơn vị sử dụng lao động cần rà soát thêm nhiều nhóm thông tin

Bên cạnh trách nhiệm của người tham gia, các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia và tổ chức dịch vụ thu cũng cần chủ động rà soát dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Các nội dung cần kiểm tra gồm: họ tên, ngày sinh, giới tính, số định danh cá nhân/CCCD, mã số thuế, loại hình sản xuất kinh doanh, người đại diện cùng các thông tin liên quan khác của đơn vị và người tham gia.

Nếu phát hiện dữ liệu còn thiếu hoặc sai lệch, đơn vị cần phối hợp với cơ quan BHXH để bổ sung, điều chỉnh. Đồng thời, các đơn vị cũng cần phổ biến thông tin rộng rãi đến toàn thể người lao động, người tham gia thuộc phạm vi quản lý để cùng thực hiện rà soát, cập nhật.

Theo yêu cầu trong thông báo, công việc này cần được hoàn thành trước ngày 1/9/2026.

Việc chuyển từ mã số BHXH sang số định danh cá nhân/CCCD là bước điều chỉnh quan trọng trong công tác quản lý dữ liệu BHXH, BHYT, BHTN. Dù không làm phát sinh thủ tục hành chính trong trường hợp dữ liệu đã chính xác, quá trình chuyển đổi vẫn đòi hỏi sự chủ động từ cả người tham gia lẫn đơn vị sử dụng lao động.

Điều quan trọng nhất là người dân cần hiểu rõ: việc thay thế mã số BHXH không làm mất quá trình tham gia hay quyền lợi đã có. Tuy nhiên, để tránh vướng mắc về sau, mỗi người nên sớm kiểm tra lại thông tin cá nhân, số định danh cá nhân/CCCD và quá trình tham gia BHXH; đồng thời liên hệ cập nhật ngay khi phát hiện dữ liệu chưa khớp.

Việc rà soát sớm từ cả phía người lao động và người sử dụng lao động trước ngày 1/9/2026 sẽ giúp bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, đồng bộ và không ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ, chính sách của người tham gia.