Hà Nội nhiều nơi mưa rất to, chưa ghi nhận ngập úng
Sáng 21/8, Hà Nội tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, có nơi lượng mưa vượt 130 mm. Tuy nhiên, chưa phát sinh điểm ngập úng, đọng nước trên toàn bộ các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.
Báo cáo nhanh từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, mưa lớn xuất hiện đồng loạt trên toàn địa bàn thành phố từ rạng sáng 21/8
Số liệu quan trắc đến 6h00 hôm nay ghi nhận lượng mưa tại nhiều nơi ở mức cao
Dù mưa lớn kéo dài, kết quả kiểm tra thực địa đến thời điểm 6h00 cho thấy chưa phát sinh điểm ngập úng, đọng nước trên toàn bộ các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý
Do lượng nước đổ về lớn, mực nước trên các sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Sét và các hồ điều hòa như Bảy Mẫu, Trúc Bạch, Kim Liên đều tăng cao so với trước mưa nhưng vẫn được kiểm soát theo ngưỡng vận hành kỹ thuật
Để tiêu thoát nước trong đợt mưa diện rộng kéo dài từ ngày 18/8 đến 21/8, đơn vị thoát nước đã triển khai ứng trực 24/24 giờ
Hiện tại, công tác ứng trực vẫn được duy trì, tập trung lực lượng và phương tiện cơ giới tại các vị trí có nguy cơ úng ngập cao như khu vực Võ Chí Công - Ciputra, Nghĩa trang Mai Dịch, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thụy Khuê, Cổ Linh - Đàm Quang Trung để theo dõi mực nước và kịp thời xử lý khi mưa tiếp diễn
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