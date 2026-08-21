Quốc hội bàn chính sách sửa đổi Luật Đất đai và Luật Nhà ở

Cụ thể, trong buổi sáng ngày 21/8, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

Sau mỗi phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình và làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cả hai nội dung quan trọng này đều đã được Chính phủ trình và các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ vào ngày 19/8.

Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai và Luật Nhà ở. Ảnh: Như Ý

Về định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Chính phủ đề xuất 7 nhóm chính sách lớn. Trong đó, Chính phủ nhấn mạnh việc ưu tiên cho người có đất ở bị thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ.

Lần sửa đổi này cũng chuyển mạnh từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất”.

Chính phủ cũng đề xuất đổi mới cơ chế tài chính đất đai theo hướng giá đất do Nhà nước quyết định; không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo; đồng thời điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất.

Cơ quan thẩm tra - Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đề nghị quy định rõ về bảng giá đất, đồng thời cần tách bạch xác định giá đất với cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Liên quan đến chính sách sửa đổi Luật Nhà ở, dự án luật bổ sung mới quy định về 4 loại hình: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách. Đáng chú ý, lần sửa đổi này cũng đề xuất quy định liên quan đến "chung cư có thời hạn”.

Thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị cân nhắc việc bổ sung khái niệm "chung cư có thời hạn" để tránh những cách hiểu khác nhau.

Thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu cũng đề nghị cân nhắc với quy định này. Bởi nếu sử dụng khái niệm “chung cư có thời hạn”, có thể gây tâm lý hoang mang, khiến người mua lầm tưởng căn hộ là “tiêu sản” thay vì tài sản lâu dài.

Bên cạnh đó, cũng có đại biểu đề nghị cần có cơ chế đánh thuế đối với các bất động sản, nhà ở “ngủ im” trong hàng chục năm qua.