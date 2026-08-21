Việt Nam hoan nghênh chính sách miễn thị thực của Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc thông báo bắt đầu từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ và chính sách nhập cảnh miễn thị thực 30 ngày tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Trước thông tin này, chiều 20/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng bày tỏ hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao thương và góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa.

"Trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao thương và giao lưu trao đổi, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng này", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Tại họp báo, Đại diện Đại sứ quán Saudi Arabia tại Hà Nội đề nghị Người phát ngôn cho biết quan điểm của Việt Nam liên quan các tuyên bố của Houthi về việc phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, cũng như vụ tấn công của Houthi nhằm vào tàu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam phản đối các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên các vùng biển quốc tế.