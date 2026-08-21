Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam hoan nghênh chính sách miễn thị thực của Trung Quốc

| | Xã hội

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng bày tỏ hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam.

Việt Nam hoan nghênh chính sách miễn thị thực của Trung Quốc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc thông báo bắt đầu từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ và chính sách nhập cảnh miễn thị thực 30 ngày tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Trước thông tin này, chiều 20/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng bày tỏ hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao thương và góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa.

"Trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao thương và giao lưu trao đổi, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng này", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Tại họp báo, Đại diện Đại sứ quán Saudi Arabia tại Hà Nội đề nghị Người phát ngôn cho biết quan điểm của Việt Nam liên quan các tuyên bố của Houthi về việc phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, cũng như vụ tấn công của Houthi nhằm vào tàu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam phản đối các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên các vùng biển quốc tế.

"Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, không có các hành động làm gia tăng căng thẳng tình hình, và giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trên thế giới", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Theo Tạ Hiển

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều tỉnh miền Bắc sắp xuất hiện mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều ngày

Nhiều tỉnh miền Bắc sắp xuất hiện mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều ngày Nổi bật

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9 Nổi bật

Xác minh hàng loạt giao dịch tổng giá trị hơn 559 tỷ đồng, công an TP.HCM khởi tố và tạm giam 40 bị can

Xác minh hàng loạt giao dịch tổng giá trị hơn 559 tỷ đồng, công an TP.HCM khởi tố và tạm giam 40 bị can

06:45 , 21/08/2026
Hai kịch bản đổ bộ của áp thấp nhiệt đới, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn

Hai kịch bản đổ bộ của áp thấp nhiệt đới, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn

23:18 , 20/08/2026
Quyết định khởi tố Nguyễn Văn Quỳnh SN 1989

Quyết định khởi tố Nguyễn Văn Quỳnh SN 1989

22:48 , 20/08/2026
Xác minh vụ thiếu nữ câm điếc nghi bị người đàn ông lớn tuổi sàm sỡ: Camera ghi lại gì?

Xác minh vụ thiếu nữ câm điếc nghi bị người đàn ông lớn tuổi sàm sỡ: Camera ghi lại gì?

22:31 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên