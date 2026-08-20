Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có 4 trường hợp được đóng bù BHXH để hưởng lương hưu, người lao động nên biết

| | Xã hội

Người đã đủ tuổi nghỉ hưu cần lưu ý quy định đóng bù BHXH để không bỏ lỡ quyền lợi.

Người lao động thiếu thời gian đóng BHXH vẫn có cơ hội hoàn thiện điều kiện để hưởng quyền lợi khi về hưu theo quy định hiện hành.

Câu 1: Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu được giảm xuống còn bao nhiêu năm?

A. 10 năm

B. 12 năm

C. 15 năm ✔

D. 18 năm

Giải thích:

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.

Quy định này giúp mở rộng cơ hội tiếp cận chế độ hưu trí cho người lao động khi hết tuổi lao động.

Đáp án đúng là: C. 15 năm

Câu 2: Người đang tham gia BHXH bắt buộc đủ tuổi nghỉ hưu được đóng một lần khi thời gian đóng còn thiếu tối đa bao lâu?

A. Tối đa 3 tháng

B. Tối đa 6 tháng ✔

C. Tối đa 9 tháng

D. Tối đa 12 tháng

Giải thích:

Theo Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 6 tháng, pháp luật cho phép đóng một lần để hưởng lương hưu ngay.

Mức đóng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất tại thời điểm trước khi nghỉ việc.

Đáp án đúng là: B. Tối đa 6 tháng

Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. (Ảnh: Luật Việt Nam)

Câu 3: Với người tham gia BHXH tự nguyện đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian đóng còn thiếu tối đa bao nhiêu thì được đóng một lần?

A. Tối đa 3 năm

B. Tối đa 4 năm

C. Tối đa 5 năm ✔

D. Tối đa 6 năm

Giải thích:

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc chuyển từ bắt buộc sang tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu, nếu thời gian còn thiếu không quá 5 năm (tương đương 60 tháng), người tham gia được đóng một lần cho thời gian thiếu.

Số tiền phải nộp được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, có áp dụng lãi gộp theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng của năm liền kề trước đó.

Đáp án đúng là: C. Tối đa 5 năm

Câu 4: Doanh nghiệp gặp khó khăn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động tối đa trong bao lâu?

A. Tối đa 6 tháng

B. Tối đa 12 tháng ✔

C. Tối đa 18 tháng

D. Tối đa 24 tháng

Giải thích:

Trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng.

Hết thời hạn tạm dừng đóng này, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.

Đáp án đúng là: B. Tối đa 12 tháng

Câu 5: Người chưa đủ điều kiện nhận lương hưu được đóng phần còn thiếu để nhận trợ cấp hằng tháng đến khi đủ bao nhiêu tuổi?

A. Đủ 70 tuổi

B. Đủ 72 tuổi

C. Đủ 75 tuổi ✔

D. Đủ 80 tuổi

Giải thích:

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 bổ sung chế độ dành cho người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện nhận lương hưu, đồng thời chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nếu thời gian đã đóng chưa đủ để người lao động được nhận trợ cấp hằng tháng cho đến khi đủ 75 tuổi (thời điểm hưởng trợ cấp hưu trí xã hội), người lao động có thể đóng một lần cho phần còn thiếu để hưởng chế độ này.

Đáp án đúng là: C. Đủ 75 tuổi


Theo Nguyệt Phạm

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân có phải đổi bằng lái xe khi quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7?

Người dân có phải đổi bằng lái xe khi quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7? Nổi bật

Tử hình Huỳnh Quốc Hoa Kỳ 30 tuổi

Tử hình Huỳnh Quốc Hoa Kỳ 30 tuổi Nổi bật

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

09:40 , 20/08/2026
1003 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất của tháng 8

1003 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất của tháng 8

09:16 , 20/08/2026
Bắc Bộ mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to

Bắc Bộ mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to

08:28 , 20/08/2026
Danh tính hai tài xế "so kè" trên đường gây bức xúc: Cái kết sau 1 tuần

Danh tính hai tài xế "so kè" trên đường gây bức xúc: Cái kết sau 1 tuần

08:04 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên