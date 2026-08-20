Có 4 trường hợp được đóng bù BHXH để hưởng lương hưu, người lao động nên biết

Người lao động thiếu thời gian đóng BHXH vẫn có cơ hội hoàn thiện điều kiện để hưởng quyền lợi khi về hưu theo quy định hiện hành.

Câu 1: Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu được giảm xuống còn bao nhiêu năm?

A. 10 năm

B. 12 năm

C. 15 năm ✔

D. 18 năm

Giải thích:

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.

Quy định này giúp mở rộng cơ hội tiếp cận chế độ hưu trí cho người lao động khi hết tuổi lao động.

Đáp án đúng là: C. 15 năm

Câu 2: Người đang tham gia BHXH bắt buộc đủ tuổi nghỉ hưu được đóng một lần khi thời gian đóng còn thiếu tối đa bao lâu?

A. Tối đa 3 tháng

B. Tối đa 6 tháng ✔

C. Tối đa 9 tháng

D. Tối đa 12 tháng

Giải thích:

Theo Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 6 tháng, pháp luật cho phép đóng một lần để hưởng lương hưu ngay.

Mức đóng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất tại thời điểm trước khi nghỉ việc.

Đáp án đúng là: B. Tối đa 6 tháng

Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. (Ảnh: Luật Việt Nam)

Câu 3: Với người tham gia BHXH tự nguyện đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian đóng còn thiếu tối đa bao nhiêu thì được đóng một lần?

A. Tối đa 3 năm

B. Tối đa 4 năm

C. Tối đa 5 năm ✔

D. Tối đa 6 năm

Giải thích:

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc chuyển từ bắt buộc sang tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu, nếu thời gian còn thiếu không quá 5 năm (tương đương 60 tháng), người tham gia được đóng một lần cho thời gian thiếu.

Số tiền phải nộp được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, có áp dụng lãi gộp theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng của năm liền kề trước đó.

Đáp án đúng là: C. Tối đa 5 năm

Câu 4: Doanh nghiệp gặp khó khăn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động tối đa trong bao lâu?

A. Tối đa 6 tháng

B. Tối đa 12 tháng ✔

C. Tối đa 18 tháng

D. Tối đa 24 tháng

Giải thích:

Trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng.

Hết thời hạn tạm dừng đóng này, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.

Đáp án đúng là: B. Tối đa 12 tháng

Câu 5: Người chưa đủ điều kiện nhận lương hưu được đóng phần còn thiếu để nhận trợ cấp hằng tháng đến khi đủ bao nhiêu tuổi?

A. Đủ 70 tuổi

B. Đủ 72 tuổi

C. Đủ 75 tuổi ✔

D. Đủ 80 tuổi

Giải thích:

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 bổ sung chế độ dành cho người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện nhận lương hưu, đồng thời chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nếu thời gian đã đóng chưa đủ để người lao động được nhận trợ cấp hằng tháng cho đến khi đủ 75 tuổi (thời điểm hưởng trợ cấp hưu trí xã hội), người lao động có thể đóng một lần cho phần còn thiếu để hưởng chế độ này.

Đáp án đúng là: C. Đủ 75 tuổi



