Nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc thôi làm hiệu trưởng

UBND Phường Yên Thắng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và thành lập các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. Theo các quyết định được công bố, sau khi sắp xếp, phường Yên Thắng thành lập 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS.

Cụ thể, Trường Mầm non Khánh Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Mai Sơn và Trường Mầm non Khánh Thượng; bà Phạm Thị Tuyết được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng. Trường Mầm non Yên Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Yên Bình và Trường Mầm non Yên Thắng; bà Vũ Thị Tam Thảo được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Khánh Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Mai Sơn và Trường Tiểu học Khánh Thượng; bà Nguyễn Thị Thủy được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Trường Tiểu học Yên Thắng được thành lập trên cơ sở tách cấp tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Yên Bình để sáp nhập với Trường Tiểu học Yên Thắng. Bà Vũ Thị Hiền được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng, trong khi chức danh hiệu trưởng chưa được bổ nhiệm. Trường THCS Yên Thắng là trường THCS duy nhất của phường, do bà Trần Thị Luyến giữ chức hiệu trưởng.

Đáng chú ý, bà Lê Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng (cũ) không được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường mới. Tương tự, bà Hà Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, cũng không được bổ nhiệm vị trí hiệu trưởng sau khi sắp xếp.

Bà Lê Thị Hà và bà Hà Thị Phương, hai nữ hiệu trưởng từng xảy ra mâu thuẫn trong quá trình bàn giao công việc. Tháng 10/2025, bà Hà bị cho là đã chửi bới, đập bàn, ném cốc trước mặt nhiều giáo viên. Sự việc sau đó được các đơn vị của phường Yên Thắng hòa giải. Tuy nhiên, 10 tháng sau, clip ghi lại vụ việc được phát tán trên mạng xã hội. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân, hiểu lầm và áp lực.