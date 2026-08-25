Hải Sapa TV, Phú Lê, Huấn Hoa Hồng bị khởi tố: Hé lộ vai trò của 3 người vợ trong hoạt động kinh doanh

Thời gian gần đây, hàng loạt gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội như Hải Sapa TV, Phú Lê hay Huấn Hoa Hồng bị khởi tố, điều tra liên quan đến các sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, trong những vụ án này, 3 người vợ cũng xuất hiện với những vai trò khác nhau, từ ký kết hợp đồng, trực tiếp điều hành doanh nghiệp, đứng tên hộ kinh doanh đến góp vốn, giữ các vị trí quản lý trong công ty của chồng.

Hải Sapa TV bị cáo buộc chỉ đạo vợ ký hợp đồng, đưa thịt trâu nhập khẩu thành "đặc sản Tây Bắc"

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải SAPA TV), sinh năm 1986, trú tại: số 051,052 đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai về tội "Lừa dối khách hàng" "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tỉnh Lào Cai.

Vũ Hoàng Hải và vợ là Bùi Thị Kim Tuyên.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam còn có Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam) và Bùi Thị Kim Tuyên (vợ Hải Sapa TV) về tội vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên k‎ý hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" do Công ty CP sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất.

Sau đó vợ chồng Hải quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và in logo của Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Điều tra từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua "thịt trâu sấy khô tê cay" của Công ty CP sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam với số tiền 30 tỉ đồng để bán ra thị trường.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận: "Bản thân tôi sở hữu kênh Facebook, YouTube, TikTok với lượng người theo dõi rất nhiều.

Tôi chuyên kinh doanh mặt hàng đặc sản Tây Bắc, có nhập thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ của Công ty Hoàng Nam công bố là 'thịt trâu tê cay', nhưng tôi ở Tây Bắc nên đổi tên thành 'thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc' để mong mọi người ủng hộ.

Tôi nhận thấy hành vi của mình là sai khi đã tự động đổi tên thành thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc.

Bản thân tôi thấy rất ân hận, hối lỗi và tôi xin lỗi tất cả khán giả cũng như những người luôn luôn yêu quý, ủng hộ, sử dụng sản phẩm của tôi. Tôi xin khắc phục hậu quả".

Liên tục đổi người đại diện, vợ chồng Phú Lê vẫn trực tiếp điều hành 3 doanh nghiệp

Trước đó, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã tiến hành điều tra, qua đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 46 tuổi, quê tỉnh Lào Cai, trú tại Hà Nội).

Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và vợ Lã Thúy Kiều

Theo thông tin ban đầu, Phú Lê bị điều tra về hai tội gồm: vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221, Bộ luật Hình sự và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203, Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Lã Thúy Kiều (41 tuổi, vợ Phú Lê).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2017 đến năm 2023, Kiều và Phú tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua các doanh nghiệp này, Kiều thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm ra thị trường. Mặc dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện theo pháp luật, toàn bộ hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng không lập đầy đủ hóa đơn, kê khai thuế.

Ngoài tài khoản của công ty, Kiều và Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán.

Để hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm nghĩa vụ thuế, Kiều khai báo, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Việc không xuất đầy đủ hóa đơn còn khiến số hàng đã bán vẫn được ghi nhận trên sổ sách là hàng tồn kho. Để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án.

Vợ Huấn Hoa Hồng có vai trò gì trong 'hệ sinh thái' doanh nghiệp của chồng?

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) để điều tra về các tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng bị khởi tố trong vụ án còn có nhiều người khác, trong đó có Phạm Thị Ngọc Linh - vợ Bùi Xuân Huấn.

Huấn Hoa Hồng cùng vợ Phạm Thị Ngọc Linh

Trong vụ án, Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Bùi Xuân Huấn và là chủ hộ kinh doanh mang tên mình, cũng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vợ Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) là Phạm Thị Ngọc Linh, không chỉ biết đến là hot girl trong lĩnh vực nước hoa, mỹ phẩm, mà còn xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp liên quan đến chồng với vai trò cổ đông góp vốn, tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, tại Công ty CP Tập đoàn HL Group thành lập năm 2022 với vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng, Huấn góp 55% vốn, còn Linh góp 40%, khiến hai vợ chồng nắm tổng cộng 95% vốn điều lệ doanh nghiệp. Hiện công ty được ghi nhận không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài ra, Linh còn góp 500 triệu đồng, tương đương hơn 5,5% vốn tại Công ty TNHH Vườn Tùng Nhật Chiến Huấn JP. Người phụ nữ này cũng từng nhiều lần giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP dịch vụ FB Châu Á - doanh nghiệp do Bùi Xuân Huấn cùng hai người khác thành lập, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và kinh doanh bán lẻ qua Internet.

Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Theo thông tin ban đầu, Huấn cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Khoản doanh thu này bị xác định để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Kết quả điều tra bước đầu còn xác định Huấn lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để đăng tải thông tin gian dối, bán hàng trực tuyến và thực hiện các hoạt động khác. Cơ quan điều tra xác định Huấn đã chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; các nội dung khác tiếp tục được làm rõ.

Trước đó ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Xuân Huấn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các nghi có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định đồng thời thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền có đơn đề nghị (kèm theo hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 đường Lê Đại Hành (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Mọi thông tin liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Sỹ, số điện thoại: 0896.539.020.