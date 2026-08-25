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Công an vào cuộc xác minh clip ghi cảnh người đàn ông mặc đồ bảo vệ đấm đá dã man tài xế xe ôm công nghệ

| | Xã hội

Công an đang tiến hành xác minh vụ việc một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ bị ghi lại cảnh liên tục đấm, đá tài xế xe ôm công nghệ trước cổng Khu đô thị Louis City Hoàng Mai.

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ liên tục đấm, đá một tài xế xe ôm công nghệ.

Theo hình ảnh được ghi lại, dù người tài xế đã ngã xuống đường và không có biểu hiện chống trả nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục dùng chân đạp vào người và phần đầu nạn nhân. Người đăng tải đoạn video cho biết vụ việc xảy ra vào sáng 25/8, tại khu vực trước cổng Khu đô thị Louis City Hoàng Mai.

Hiện trường sự việc được ghi lại

Sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, dù nguyên nhân và diễn biến cụ thể của vụ việc là gì thì hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là không thể chấp nhận và cần xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên sáng 25/8, chỉ huy Công an phường Hoàng Mai xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin và vào cuộc xác minh. Hiện tổ công tác đang tiến hành làm rõ những người liên quan. Vụ việc sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Tuệ

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