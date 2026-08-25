Shipper kể lại thời điểm bị bảo vệ hành hung tại khu đô thị Louis Hoàng Mai

Nam shipper kể lại sự việc.

Liên quan đến vụ bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) hành hung nam shipper, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh P. (nạn nhân) cho biết, khoảng 9h cùng ngày, anh vào Khu đô thị Louis Hoàng Mai nhưng đi nhầm cổng dành cho ô tô.

Theo lời kể, tại đây, một người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho anh đi sang lối khác. Khi anh hỏi “sao lại thế ạ”, thì có một thanh niên xăm trổ, mặc quần áo bảo vệ đi ra nói: “Đi ra đây tao chỉ chỗ lấy đơn cho”.

Tuy nhiên, theo nam shipper, khi anh vừa đi ra đến nơi thì bị người này đấm, đá.

Nam shipper cho biết, dù đã nằm xuống đất và van xin nhưng vẫn bị người mặc quần áo bảo vệ chửi bới, hành hung.

“Tôi bị đánh khoảng 20 cái vào người”, nam shipper nói.

Theo chị P., một người dân sống gần khu vực xảy ra sự việc, thời điểm đó chị đang ở trong nhà thì nam shipper chạy vào nhờ xin giấy lau vết thương trên mặt.

Clip ghi lại sự việc. Nguồn: Lê Lý Hùng

“Tôi thấy mặt cậu ấy chảy máu và xin giấy để lau. Một lúc sau thì nam thanh niên này cũng rời đi”, chị P. kể.

Trưa cùng ngày, chỉ huy Công an phường Hoàng Mai cho biết, cơ quan Công an đã đưa nam bảo vệ về trụ sở làm việc, phục vụ công tác điều tra.



Hiện trường vụ việc.

Trước đó, ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam tài xế xe ôm công nghệ bị người mặc quần áo bảo vệ tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai hành hung.

Theo hình ảnh từ camera hành trình ô tô, người đàn ông mặc quần áo bảo vệ có hành vi đánh một tài xế xe ôm công nghệ. Khi tài xế ngã xuống đường, người này vẫn tiếp tục đá, đạp lên người nạn nhân.

Anh Lê Lý Hùng, một nhân chứng, cho biết sự việc xảy ra khoảng hơn 9h ngày 25/8 tại cổng ô tô Khu đô thị Louis Hoàng Mai.

“Không rõ nguyên nhân vì sao nam bảo vệ lại đánh tài xế xe công nghệ như vậy”, anh Hùng nói.

Trong sáng cùng ngày, Ban quản lý khu đô thị Louis Hoàng Mai cũng gửi thông báo ban đầu đến cư dân, cho biết đang tiến hành xử lý sự việc và sẽ thông báo chi tiết sau.