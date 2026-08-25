Khởi tố diễn viên Kiều Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy

Từ việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội tiếp tục truy vết, mở rộng điều tra, phát hiện đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thị Thanh (được biết đến với nghệ danh diễn viên Kiều Thanh) đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá.

Để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Thanh bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy ngay tại nhà.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội danh: sản xuất công cụ sử dụng ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan.