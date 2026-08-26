Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng tới tất cả các chủ hộ kinh doanh
BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn hướng dẫn chi tiết việc thực hiện thu, đóng BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh.
- 25-08-2026Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo thay đổi mới nhất về mã số BHXH từ 1/9
- 23-08-2026Tất cả nguời dân chú ý quy định mới quan trọng nhất về Bảo hiểm xã hội
- 22-08-2026Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang có thẻ BHYT
- 24-08-2026Thông báo quan trọng về hộ chiếu mà người dân cần biết rõ
Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định đối tượng tham gia, thu, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh, đặc biệt từ ngày 01/01/2026, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2792/BHXH-QLT ngày 28/7/2026 hướng dẫn thực hiện thu, đóng BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh, cụ thể như sau:
Đời sống và pháp luật