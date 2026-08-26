Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng tới tất cả các chủ hộ kinh doanh

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định đối tượng tham gia, thu, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh, đặc biệt từ ngày 01/01/2026, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2792/BHXH-QLT ngày 28/7/2026 hướng dẫn thực hiện thu, đóng BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh, cụ thể như sau:

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Hà Nội.