Từ 18/8/2026, những người lao động nào được hỗ trợ 500.000-1 triệu đồng mỗi tháng?

Một chính sách mới vừa được ban hành, bổ sung thêm quyền lợi cho nhóm người lao động đang thực hiện công việc đặc thù, với mức hỗ trợ đáng chú ý từ tháng 8/2026.

Câu 1

Câu hỏi: Theo Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND (có hiệu lực từ 18/8/2026), nhóm đối tượng nào được nhận mức hỗ trợ hằng tháng từ 500.000 đến 1.000.000 đồng?

A. Người lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp tư nhân

B. Lực lượng, người lao động tham gia phòng, chống ma túy ✔

C. Người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội

D. Cán bộ, công chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Giải thích: Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ hằng tháng từ 500.000 đến 1.000.000 đồng cho các lực lượng, người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ hoặc tham gia phòng, chống ma túy. Đây là sự hỗ trợ thiết thực dành cho công việc có tính chất đặc thù, áp lực và nhiều rủi ro.

Đáp án đúng là: B. Lực lượng, người lao động tham gia phòng, chống ma túy

Câu 2

Câu hỏi: Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hằng tháng cho người lao động phòng chống ma túy được áp dụng trên địa bàn địa phương nào?

A. Tỉnh Lai Châu

B. Tỉnh Sơn La

C. Áp dụng trên phạm vi toàn quốc

D. Tỉnh Điện Biên ✔

Giải thích: Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND là văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành, áp dụng cụ thể đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đáp án đúng là: D. Tỉnh Điện Biên

Căn cứ Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND do HĐND tỉnh Điện Biên ban hành quy định mức hỗ trợ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Báo Lai Châu)

Câu 3

Câu hỏi: Mức hỗ trợ hằng tháng từ 500.000 - 1.000.000 đồng theo Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND bắt đầu có hiệu lực thi hành từ thời điểm nào?

A. Từ ngày 18/8/2026 ✔

B. Từ ngày 01/7/2026

C. Từ ngày 01/9/2026

D. Từ ngày 01/01/2027

Giải thích: Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND được thông qua ngày 08/8/2026 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2026.

Đáp án đúng là: A. Từ ngày 18/8/2026

Câu 4

Câu hỏi: Mục đích chính của việc ban hành khoản hỗ trợ hằng tháng từ 500.000 đến 1.000.000 đồng theo Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND là gì?

A. Bồi thường thiệt hại cho gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai

B. Thay thế hoàn toàn tiền lương hằng tháng của cán bộ, chiến sĩ

C. Động viên, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù ✔

D. Hỗ trợ chi phí đi lại cho sinh viên vùng biên giới

Giải thích: Chính sách hỗ trợ này nhằm kịp thời khích lệ, động viên tinh thần và hỗ trợ một phần kinh phí cho lực lượng làm công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh — một nhiệm vụ nguy hiểm, khó khăn và mang tính chất đặc thù cao.

Đáp án đúng là: C. Động viên, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù

Câu 5

Câu hỏi: Cơ quan nào ban hành Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống ma túy tại địa phương?

A. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

B. Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ✔

C. Bộ Công an

D. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giải thích: Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua và ban hành, thể hiện thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc ban hành chính sách chi ngân sách địa phương hỗ trợ nhiệm vụ an ninh trật tự.

Đáp án đúng là: B. Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên