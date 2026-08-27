Chặn xe mô tô lúc 2 giờ sáng, công an bắt giữ Phan Văn Nam SN 1995

Công an TP Đà Nẵng ngày 26/8/2026 cho biết, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn qua thôn Gò Hà, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Hòa Nhơn, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng do Thiếu tá Hoàng Ngọc Hiếu làm Tổ trưởng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ trộm cắp tài sản.

Thời điểm trên, Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 60D-187.05, kéo theo xe bò tự chế chở nhiều vật tư, thiết bị cồng kềnh, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 5 khoanh sắt phi 8, mỗi khoanh gồm nhiều vòng, trọng lượng khoảng 50-60kg; 2 vỏ bao xi măng bên trong chứa tổng cộng 16 kích tăng bằng kim loại, mỗi kích có đường kính khoảng 3,5cm, chiều dài khoảng 4,5cm và 1 cây kìm cộng lực - công cụ có thể sử dụng để cắt, phá khóa.

Phan Văn Nam bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Nhận thấy số vật tư, thiết bị trên có dấu hiệu bất thường, Tổ công tác tiến hành đấu tranh, làm rõ. Nam thanh niên khai nhận tên Phan Văn Nam (SN 1995, trú xã Chư Prông, tỉnh Đắk Lắk). Nam khai toàn bộ số tài sản trên do đối tượng trộm cắp tại công trường Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B TP Đà Nẵng.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao Phan Văn Nam cùng toàn bộ tang vật, phương tiện cho Công an xã Hòa Tiến để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc trong quá trình tuần tra cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng trong thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT còn tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản hợp pháp của cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.