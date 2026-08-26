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Công an kiểm tra nhà Nguyễn Chí Thịnh SN 1991 lúc rạng sáng: Bắt 3 đàn ông và 1 phụ nữ

| | Xã hội

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngày 24/8/2026, Công an xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn, qua đó làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, rạng sáng ngày 23/8/2026, Công an xã Đại Phước kiểm tra nhà của Nguyễn Chí Thịnh (25 tuổi, ngụ tại ấp Phú Đông, xã Đại Phước). Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Thịnh cùng Nguyễn Ngọc Lâm (25 tuổi), Nguyễn Hoài Nam (28 tuổi) và Q. Th. Thúy (29 tuổi), đều ngụ tại ấp Phú Hữu, xã Đại Phước.

Tiến hành kiểm tra, test nhanh, cả 04 đối tượng đều cho kết quả d/ương tính với chất ma t/úy có thành phần Ketamine. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã cùng sử dụng Ketamine tại nhà Thịnh vào khuya ngày 22/8/2026. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 01 đĩa sứ hình tròn màu hồng, 03 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng có bám dính chất bột màu trắng, 01 hộp quẹt gas và một số đồ vật có liên quan.

Qua đấu tranh, Thịnh, Lâm và Nam khai nhận sau khi cùng nhậu đã góp tiền mua ma túy để mang về sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Thịnh, Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Hoài Nam để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma t/úy". Đối với Q. Th. Thúy, Công an xã Đại Phước lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

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