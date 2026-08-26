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Bắt giữ thành công Hoàng Thùy Linh SN 1998

| | Xã hội

Hoàng Thùy Linh bị cáo buộc cầm đầu một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia.

Ngày 26/8, trên trang Fanpage của Công an tỉnh Hà Tĩnh đăng tải thông tin, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm mua bán người - Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ thành công Hoàng Thùy Linh (SN 1998, trú tại xóm Trung Tâm, xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên) - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định là người tổ chức, cầm đầu một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia.

Qúa trình điều tra xác định, Hoàng Thùy Linh là đối tượng tổ chức, cầm đầu đường dây hoạt động tại khu vực đặc khu Tam giác Vàng, thuộc tỉnh Bokeo, Lào. Đường dây này có hơn 155 người Việt Nam tham gia, thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Linh tổ chức cho các đối tượng trong đường dây tạo lập nhiều tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt hoặc doanh nhân để tiếp cận người dùng tại Việt Nam.

Các đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về hoạt động kinh doanh, du lịch, tiệc tùng và cuộc sống xa hoa nhằm tạo dựng vỏ bọc, gây dựng lòng tin với những người được kết bạn, làm quen.

Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương với nạn nhân. Khi đã chiếm được lòng tin, chúng đưa ra những lời mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, dụ dỗ nạn nhân tham gia ứng dụng OYO.

Bằng thủ đoạn đánh vào tâm lý ham lợi nhuận và sự tin tưởng về các mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội, các đối tượng từng bước hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền, sau đó tìm cách chiếm đoạt tài sản. Hoạt động của đường dây được tổ chức theo nhiều khâu, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các đối tượng, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Đáng chú ý, ngoài hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đường dây còn liên quan đến hành vi mua bán người, hoạt động xuyên quốc gia và đặt tại khu vực Tam giác Vàng - địa bàn phức tạp về tội phạm xuyên biên giới.

Việc bắt giữ Hoàng Thùy Linh là kết quả của quá trình xác minh, truy xét và phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh với các cơ quan chức năng của Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Qua đó thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm mua bán người xuyên quốc gia.

Cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, khai thác đối tượng, làm rõ vai trò của Hoàng Thùy Linh cùng các đối tượng liên quan, đồng thời mở rộng điều tra đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người dân trước các thủ đoạn làm quen, kết bạn, giả danh người thành đạt, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi dụ dỗ đầu tư trên mạng xã hội. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người quen qua mạng khi chưa xác minh rõ danh tính và mục đích sử dụng.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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