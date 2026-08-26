Công an kêu gọi bị can Vũ Thành Đạt SN 1989 sớm ra đầu thú

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý điều tra vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Quá trình điều tra xác định: Trong thời gian từ ngày 26/3/2018 đến ngày 15/4/2018, đối tượng Vũ Thành Đạt cùng các đối tượng khác có hành vi trộm cắp tài sản tại 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Sau khi gây án, Vũ Thành Đạt bỏ trốn khỏi địa phương. Các đối tượng khác liên quan đến vụ án đã bị cơ quan chức năng điều tra, truy tố và được Tòa án nhân dân xét xử theo quy định. Đối với Vũ Thành Đạt, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã.

Ngày 13/9/2023, Vũ Thành Đạt ra đầu thú và được phục hồi điều tra. Tuy nhiên, ngày 02/5/2024, trong thời gian đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Đạt đã bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phục hồi điều tra đối với vụ án và bị can Vũ Thành Đạt về tội "Trộm cắp tài sản"; đồng thời ra quyết định truy nã đối với bị can này do tiếp tục lẩn trốn.

Ảnh: Công an Hưng Yên.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi Vũ Thành Đạt sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tiến hành tố tụng xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tiếp tục lẩn trốn không chỉ kéo dài thời gian giải quyết vụ án mà còn có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chính bị can trong quá trình tố tụng.

Phòng Cảnh sát hình sự thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và áp giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Khi có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã Vũ Thành Đạt, đề nghị người dân nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên qua số điện thoại: 0949.222.823 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.

Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp sẽ được giữ bí mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật.