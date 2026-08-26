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Clip: Khoảnh khắc ô tô lao vào nhà dân khiến một cô giáo tử vong ở TPHCM

| | Xã hội

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Văn Thành (phường Hòa Lợi, TPHCM) khi ô tô 7 chỗ tông 2 xe máy rồi lao vào nhà dân khiến một phụ nữ tử vong, một người bị thương nặng.


Tối 25/8, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô 7 chỗ tông 2 xe máy rồi lao vào nhà dân khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 16h30 cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô biển số 61A-495.XX trên đường Nguyễn Văn Thành, theo hướng từ Phú Giáo đi Thủ Dầu Một. Khi đến nút giao đường Hòa Lợi (phường Hòa Lợi), ô tô bất ngờ tông 2 xe máy chạy cùng chiều.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sau cú tông, ô tô lao lên vỉa hè, húc gãy cột điện rồi đâm vào nhà dân mới dừng lại.

Hai người đi xe máy bị thương nặng. Trong đó, chị N.T.L. (31 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân là giáo viên mầm non, đang trên đường về nhà.

- Ảnh 2.

Cột điện bị ô tô tông gãy (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tại hiện trường, 2 xe máy biến dạng, ô tô hư hỏng, mái hiên nhà dân đổ sập. Công an phường Hòa Lợi và lực lượng CSGT đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa tài xế về trụ sở làm việc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Nguyễn Tiến

Tiền Phong

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